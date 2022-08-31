25 років від дня трагедії: згадуємо, як загинула принцеса Діана

Цього дня 25 років тому трагічно пішла з життя улюблениця британців, мама принців Вільяма і Гаррі — принцеса Уельська Діана.

Діана Спенсер була членом британської королівської сім'ї і першою дружиною спадкоємця трону — принца Уельського Чарльза. Після заміжжя з принцом 1981 року популярність принцеси Діани в суспільстві сильно зросла. Публіка її називала леді Діана, леді "Ді" і "Королева людських сердець". 2002 року компанія BBC провела опитування за результатами якого принцеса Діана посіла 3-тє місце в списку ста найвидатніших британців в історії.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Діана народилася в сім'ї британської знаті і виросла поруч з королівською родиною біля їхнього маєтку в Сандрінгемі. Її батько був віконтом Елторпом, представником однієї з гілок того ж сімейства Спенсер, що і Вінстон Черчилль. Незважаючи на це до заміжжя Діана працювала помічницею вихователя в дитячому саду. Після оголошення про заручини з Чарльзом майбутня принцеса залишила роботу, а після весілля зосередилася на виконанні своїх нових королівських обов'язків.

Принцеса Діана і принц Чарльз в день заручин / Фото: Associated Press

Шлюб Діани і Чарльза був не надто щасливим, хоча в ньому народилося двоє синів — принци Вільям і Гаррі. Через п'ять років пара зрозуміла, що бути разом більше не може.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Associated Press

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1995 року Діана під тиском дала інтерв'ю журналісту Мартіну Баширу, яке вийшло в програмі "Панорама". У ньому принцеса вперше розповіла про проблеми в шлюбі і своє здоров'я. Програма стала сенсацією в усьому світі і була однією з найяскравіших свідчень розриву леді Діани і принца Чарльза. Офіційне розслідування, проведене колишнім суддею Високого суду лордом Джоном Дайсоном, що завершилося раніше цього року, показало, що Башир використовував підроблені документи і "обманні методи", щоб заманити принцесу до студії. А нещодавно компанія BBC заявила, що виплатить 2 мільйони доларів компенсації за це інтерв'ю, хоча сам Башир заявив, що не шкодує ні про що і вважає це інтерв'ю найкращим у своїй кар'єрі.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Associated Press

28 серпня 1996 року принцеса Уельська Діана офіційно розлучилася зі своїм чоловіком принцом Чарльзом після п'ятнадцяти років шлюбу. Тобто ще десять років після того, як вони зрозуміли, що їхній союз приречений, офіційно вони перебували в шлюбі.

А через рік принцеси Уельської не стало. Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, які були отримані в автомобільній аварії в тунелі Pont de l'Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді аль-Фаєдом, вони обидва не були пристебнуті. Доді і водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доставлена до лікарні, де померла згодом, а охоронець Діани і Аль-Файєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний залишився живим.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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У смерті принцеси звинуватили автомобіль папараці, які їх переслідували. Але 18-місячне французьке судове розслідування встановило, що катастрофа сталася з вини водія Анрі Поля, доза алкоголю в його крові перевищувала допустиму норму і він не впорався з керуванням. Також в його крові були знайдені сліди антидепресантів і нейролептиків, які в поєднанні з алкоголем очевидно і призвели до трагедії. Слідство дійшло висновку, що фотографи не були поруч з автомобілем, коли він розбився.

День смерті принцеси Діани / Фото: Associated Press

Похорон принцеси Діани відбувся 6 вересня 1997 року у Вестмінстерському абатстві. Його показали в 200 країнах світу 44 різних мовами. На телебаченні його подивилося 2,5 мільярда осіб. 1 липня 2021 року до 60-річного ювілею принцеси Діани була відкрита її статуя в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу.

Статуя принцеси Діани / Фото: Associated Press

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