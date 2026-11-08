28 років разом: яким було весілля італійського принца та хто створив весільну сукню його красуні-дружини

Чарльз де Бурбон та Камілла Крочані, 1998 рік / © Getty Images

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Історія пари розпочалася 1996 року на благодійному балу в Монако, а познайомив їх принц Альбер Монакський, який нині є князем цієї маленької євромейської країни. Між молодими людьми швидко виникла симпатія, яка згодом переросла в кохання. У червні 1998 року Шарль освідчився Каміллі біля знаменитого фонтану Треві в Римі.

Особливою окрасою весільної церемонії стала сукня нареченої, створена відомим італійським кутюр’є Ренато Баллестрою (Renato Balestra). На той час він уже був одним із найвідоміших представників італійської високої моди, а його творчість вирізнялася майстерним кроєм, вишуканими тканинами та увагою до деталей.

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Чарльз де Бурбон та Камілла Крочані / © Getty Images

Це було класичне стримане вбрання з шовковою спідницею та тонким напівпрозорим верхом з рукавами, високою горловиною та вишивкою перлами і бісером. За дизайном вбрання нагадувало легендарну сукню Грейс Келлі.

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Камілла доповнила образ пишною класичною фатою, квітковими прикрасами у волоссі та дуже ніжним макіяжем. У ріці наречена тримала невеликий весільний букет з білих квітів та доповнила образ кількома прикрасами, які відрізнялися від того, що наречені зазвичай одягають на весілля, адже її каблучка та браслет були прикрашені кольоровими коштовними каменями.

Чарльз де Бурбон та Камілла Крочані / © Getty Images

Церемонія відбулася в католицькому соборі Монако, наречену до вівтаря супроводжував її батько, герцог Кастро, серед почесних гостей були князь Реньє III та принц Альбер Монакський, а також представники монарших родин Бельгії, Франції, Австрії, Іспанії, Італії та інших європейських країн.

Чарльз де Бурбон та Камілла Крочані / © Getty Images

Після вінчання святкування продовжилося в Hôtel de Paris та ексклюзивному Sporting Club de Monte-Carlo. На гостей чекали розкішний бенкет, вина з виноградників родини нареченої, величезний весільний торт і музична програма.

Весілля Шарля та Камілли стало однією з яскравих світських подій Монако 1998 року. У щасливому шлюбі пара і досі, у них народилося дві доньки — К’яра та Кароліна, які є популярними медійними фігурами, відвідують світові Тижні моди та світські заходи.

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Чарльз де Бурбон та Камілла Крочані з доньками / © Getty Images

Чарльз та його дружина Камілла носять титули принца і принцеси неіснуючого сьогодні Королівства Обох Сицилій — держави на півдні Італії, яка припинила своє існування 1861 року після об’єднання Італії. Вони належать до династії Бурбонів, колишньої королівської родини, яка зберегла свої аристократичні титули, попри втрату престолу. Сам Чарльз є одним із двох претендентів на главенство в колишньому королівському домі, тому його титул має династичний, а не державний статус.

Водночас їхнє становище в європейському аристократичному середовищі пояснюється не державною владою, а історичним походженням, родинними зв’язками з іншими європейськими династіями та участю в міжнародних благодійних і церемоніальних заходах. Особливу роль відіграє діяльність Чарльза як Великого магістра Константинівського ордену Святого Георгія, який має давню династичну традицію та займається благодійністю. Тому це все забезпечує їм увагу та пошану в частині європейських монархічних кіл, хоча це не означає офіційного визнання їх правителями з боку чинних монархій.

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