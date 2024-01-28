30 років тому: рідкісне фото королеви Камілли та принцеси Діани, яке ви не бачили раніше

Камілла Паркер-Боулз і принцеса Уельська Діана ніколи не були подругами, хоча в якийсь період їх можна було назвати приятельками.

Цей кадр було зроблено на Іподромі Ладлоу – місце проведення перегонів чистокровних коней. Того дня вони обидві приїхали, щоб подивитися на коня, верхи на якому їздив принц Чарльз. Він брав участь у змаганнях, але з іншим вершником.

Камілла була одягнена того дня у сірому жакеті та спідниці, взута у високі шкіряні чоботи та з сумкою, яку несла через плече. На сумці у неї була прив'язана хустка.

Принцеса Діана була у довгому пальті та високих шкіряних чоботях, а під пахвою несла клатч-конверт зі шкіри. Очевидно, що вони йшли разом і про щось навіть говорили.

Принцеса Діана та Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, декількома роками пізніше Діана публічно звинувачувала Каміллу в тому, що розпався її шлюб із Чарльзом. У знаменитому інтерв'ю "Панорамі" принцеса сказала, що у їхньому шлюбі було трохи затісно, бо їх було троє.

Нагадаємо, Чарльз та Діана офіційно оформили розлучення 1996 року. За рік Діана загинула. Камілла вийшла заміж за Чарльза 2005-го.

Чарльз і Камілла в день своїх заручин / Фото: Getty Images

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