Річниця весілля: згадуємо, як вінчалися Сара Йоркська і принц Ендрю

Церемонія їхнього вінчання відбулася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Після весілля принц Ендрю отримав від Єлизавети II титул герцога Йоркського, а Сара стала герцогинею Йоркською. У шлюбі у пари народилися дві дочки - принцеса Беатріс і Євгенія Йоркські.

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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Принц Ендрю був знайомий з Сарою Фергюсон з дитинства, іноді вони зустрічалися на матчах з поло. Сара була хорошою подругою принцеси Діани, якось 1985 року за пропозицією Діани, Сара Фергюсон з метою можливого сватання була включена до списку гостей традиційної вечірки, яку королева влаштовувала у Віндзорському замку під час королівських перегонів в Аскоті. Ця зустріч стала доленосною, принц Ендрю і Сара почали зустрічатися.

Весілля Сари Йоркської і принца Ендрю / Фото: Associated Press

В юні роки Сара була веселою і трохи навіженою дівчиною, з легкою вдачею. Мабуть, ця риса її характеру найбільше і привертала увагу, як принца Ендрю, так і її подруги Діани, яка, на жаль, не могла похизуватися таким веселим норовом.

Весілля Сари Йоркської і принца Ендрю / Фото: Associated Press

Недивно, що принц Ендрю вирішив одружуватися з такою пустотливою дівчиною і навіть поставив умову своїй матері Єлизаветі, яка не бачила поруч із сином Сару. Він сказав, що, якщо йому заборонять одружитися з коханою жінкою, він одружиться з першою-ліпшою повією.

Весілля Сари Йоркської і принца Ендрю / Фото: Associated Press

Шлюб Сари і Ендрю тривав десять років. У них народилося двоє дочок – принцеса Беатріс (1988) і принцеса Євгенія (1990).

Після весілля старшої дочки Сара Фергюсон, яка втратила свій титул герцогині Йоркської після розлучення, написала, що їй дуже пощастило бути матір'ю таких чудових доньок.

Весілля Сари Йоркської і принца Ендрю / Фото: Associated Press

До речі, з принцом Ендрю вони залишилися в добрих дружніх стосунках. Ні він, ні вона після розлучення більше не зв'язали себе узами шлюбу. І незважаючи на розлучення, живе пара разом в Роял Лодж, що розташований на території королівських маєтків у Віндзорі.

Весілля Сари Йоркської і принца Ендрю / Фото: Associated Press

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