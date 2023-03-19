37 років від дня заручин: згадуємо, як Сара Фергюсон сказала "так" принцу Ендрю

Пара познайомилася ще в дитинстві. Час від часу Сара і Ендрю бачилися на матчах за поло. А 1985 року принцеса Діана, яка на той момент вже була одружена з принцом Чарльзом, вирішила виступити в ролі свахи і запросила свою подругу Сару на традиційну вечірку, яку королева Єлизавета II влаштовувала у Віндзорському замку під час королівських перегонів в Аскоті.

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Діана і Сара були знайомі з дитинства. Їхні матері вчилися в одній школі. Від 1980 року вони стали хорошими подругами. Різниця у віці була невеликою, Діані було 19, а Сарі 21 рік, у них було багато спільних інтересів. Сара називала Діану своєю молодшою сестрою. У пресі писали, що Діана хотіла, щоб її подруга стала її фрейліною, але палац цього не дозволив і тоді принцеса Уельська вирішила запросити її на вечірку з тією метою, щоб Сара зблизилася з принцом Ендрю і, можливо, в перспективі, опинилася при дворі, поруч зі своєю подругою.

Сара Фергюсон і принцеса Діана / Фото: Getty Images

Цю зустріч з принцом Ендрю Сара Фергюсон в своїх мемуарах описала, як "чергове фіаско Фергі". Але молоді люди сподобалися одне одному і незабаром почали зустрічатися. Діана і Сара продовжували залишатися подругами. Після того, як 19 березня 1986 року палац оголосив про заручини принца Ендрю і Сари Фергюсон, Діана організувала для подруги дівич-вечір. Саме Сара Фергюсон стала першою дівчиною серед членів королівської сім'ї у якої був дівич-вечір.

Принц подарував своїй коханій на заручини каблучку з бірманським рубіном і діамантовим розсипом.

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Фото: Getty Images

Також читайте Вони носять діаманти: роздивляємося заручальні каблучки британських королівських наречених

А одружилася пара 23 липня 1986 року, церемонія вінчання відбувалася у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Після весілля принц Ендрю отримав від Єлизавети II титул герцога Йоркського, а Сара стала герцогинею Йоркською. У шлюбі у пари народилися дві дочки — принцеси Беатріс і Євгенія Йоркські. До речі, на заручини молодша дочка Сари — принцеса Євгенія - отримала схожу каблучку, але тільки з рожевим сапфіром.

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Фото: Getty Images

Стосунки принцеси Діани і Сари Йоркської після цього весілля стали погіршуватися. Це сталося через хиткість їхнього положення при дворі. Кажуть, Сара перевершила Діану і домоглася кращого ставлення королеви Єлизавети II. А принц Чарльз дорікав дружині в тому, що вона не може бути такою ж безпосередньою, легкою і веселою, як Сара.

Сара Фергюсон і принц Ендрю c королевою Єлизаветою II і принцом Філіпом / Фото: Associated Press

Що цікаво обидва цих шлюби закінчилися розлученнями, які офіційно були оформлені 1996 року. Герцогиня і принц Ендрю оголосили про своє розставання 19 березня 1992 року, за чотири роки до розлучення (у той же день, що і оголосили про заручини). На той момент Сара і Діана спілкувалися як ніколи близько. Але після виходу автобіографії Фергі, випущеної в листопаді 1996-го, принцеса Уельська припинила будь-яке спілкування з Фергюсон. Вони так і не налагодили стосунки до тієї злощасної катастрофи, в якій загинула принцеса Діана.

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Фото: Associated Press

Зараз Сара Йоркська і принц Ендрю в хороших стосунках. Після розлучення Сара втратила титул королівської високості, але зберегла титул за чоловіком — герцогиня Йоркська. Однак, якщо коли-небудь вона знову вийде заміж, то втратить і його.

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Фото: Associated Press

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Фото: Associated Press

Читайте також: