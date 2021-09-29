39-річна донька колишнього президента США Джорджа Буша вперше стала мамою

Барбара Буш народила чоловікові доньку. Дитина стала для обох першою.

Донька експрезидента США Джорджа Буша — 39-річна Барбара Буш — вперше стала мамою. Вона народила своєму чоловікові — 39-річному Крейгу Койне, доньку. Дівчинку назвали Кора Джорджія.

Світлини новонародженої крихітки опублікувала в Instagram сестра Барбари — Дженна.

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На фото також зазнімковані новоспечені батьки, які мають дуже щасливий вигляд.

"Дорога Коро Джорджіє! Сьогодні той день, коли я познайомилася зі своєю найкрасивішою, дорогоціннішою, сміливою племінницею (трохи раніше, ніж ми очікували!). Я з трепетом спостерігала, як моя найдорожча і сильна Барбара стала мамою. І сьогодні той самий день, коли я закохалася. Двоюрідні брат і сестри з нетерпінням чекають на можливість погратися з тобою", — зазначила у дописі Дженна.

Нагадаємо, Барбара вийшла заміж за сценариста Крейга Койне у 2018 році. Весілля гуляли у сімейному маєтку в колі рідних і близьких.

Буш свою вагітність тримала у таємниці.

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