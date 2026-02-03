39-річна консерваторка Лаура Фернандес перемогла на виборах президента у Коста-Риці

Лаура Фернандес / © Associated Press

Лаура Фернандес — консервативна політикиня-популістка, яка перемогла на виборах у Коста-Риці і стала новою очільницею невеликої держави в Центральній Америці. Населення країни налічує близько п’яти мільйонів людей, однак, згідно DW, у ній значно зросла злочинність, зокрема країна стала центральною ланкою у світовій торгівлі наркотиками.

Фернандес же пообіцяла виборцям продовжувати свою жорстку політику направлену на протидію злочинності. Найважливішою серед її заяв є обіцянка припинити зростання насильства та злочинів, пов’язаних з торгівлею кокаїном.

Лаура Вірджинія Фернандес Дельгадо народилася 4 липня 1986 року в Пунтаренасі, Коста-Рика. Вона вивчала політологію та демократичне управління в Університеті Коста-Рики. Фернандес розпочала свою кар’єру як політичний радник та державний службовець у Міністерстві національного планування та економічної політики Коста-Рики, де колишній президент Родріго Чавес призначив її міністеркою 2022 року.

Вона одружена з Джеффрі Уманья і є матір’ю трирічної доньки Фернанди, яку називає особистою мотивацією для своєї відданості політиці та майбутньому країни. Її родина трималася в тіні навіть під час передвиборчої кампанії — Джеффрі вирішив не потрапляти в центр політичної уваги, зосередившись на своїй роботі та ролі батька й чоловіка.