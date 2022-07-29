41 рік від дня вінчання: згадуємо, як виходила заміж принцеса Діана

Сьогодні, 29 липня 2022 року, виповнюється 41 років від дня весілля принца Вельського Чарльза і його першої дружини Діани Спенсер.

Вперше Діана зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком Чарлзом в 16 років, коли в листопаді 1977 року він приїздив до Елторпа на полювання. На той момент юний принц був у стосунках зі старшою сестрою леді Ді – Сарою, але дівчина так наполегливо хотіла стати його дружиною, що налякала принца і він припинив з нею будь-які зустрічі. Далі у Чарльза продовжилася інтрижка з Каміллою Паркер Боулз, але королева Єлизавета II (мама принца Чарльза) була категорично проти шлюбу сина з Каміллою.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла / Фото: Associated Press

На дворі був 1980 рік, коли Чарльза почали активно "зводити" з Діаною Спенсер. Камілла підтримала Чарльза, коли настав час ухвалити рішення про одруження на Діані. В день весілля принц плакав, бо змушений був одружитися з дівчиною, яку не кохав, а та, що назавжди полонила його серце, не могла бути поруч із ним.

Леді Діана була тепло прийнята королевою та її чоловіком принцом Філіпом. Освідчився Чарльз Діані 6 лютого 1981 року в Лондоні. Протягом наступних кількох тижнів їхні заручини зберігалася в таємниці і палац офіційно оголосив про них лише 24 лютого 1981 року.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин / Фото: Getty Images

На пальці Діани з'явилася каблучка з 18-каратного білого золота, прикрашеного овальним цейлонським сапфіром 12 карат, обрамленим чотирнадцятьма діамантами. Каблучку створили королівські ювеліри з британської ювелірної компанії Asprey. 2010 року цю каблучку на заручини отримала невістка принцеси Діани – герцогиня Кембриджська Кетрін, заручившись зі страшим сином Діани і Чарльза – принцом Вільямом.

Після заручин Діана залишила свою роботу виховательки в дитячому садку і деякий час жила в Кларенс-хаусі.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Associated Press

29 липня 1981 року 20-річна Діана вийшла заміж за Чарльза, церемонія вінчання відбулася у Вестмінстерському абатстві. Церемонію описували як "весілля з казки" і воно транслювалося на багатьох телеканалах.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Associated Press

Стоячи біля вівтаря, Діана випадково змінила порядок імен принца Чарльза і сказала: "Філіп, Чарльз, Артур Георг", вона також не сказала, що буде шанувати його, цю традиційну частину обітниці прибрали на прохання молодят, що згодом послужило приводом для коментарів. Шлюбна сукня Діани коштувала 9 тисяч фунтів (понад 11,5 тисячі доларів), а довжина фати становила 25 футів (7,62 м).

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Associated Press

В ролі своїх будинків подружжя обрало Кенсінгтонський палац і маєток Гайгроув Хаус, поблизу Тетбері.

5 листопада 1981 року було офіційно оголошено про вагітність принцеси. 21 червня 1982 року в приватному крилі лікарні Святої Марії в Лондоні на світ з'явився первісток пари і принц Вільям. А 15 вересня 1984 року – там же народився другий син пари – принц Гаррі.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Associated Press

Через п'ять років подружнього життя несумісність Діани і Чарльза стала очевидною. Впевненість Діани в тому, що Чарльз мав зв'язок із Каміллою Паркер-Боулз, також негативно позначилася на їхньому шлюбі.

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20 грудня 1995 року Букінгемський палац офіційно оголосив, що королева послала листа принцу і принцесі Вельським, в якому порадила їм розлучитися. У лютому 1996 року Діана оголосила про свою згоду. Розлучення було завершене 28 серпня 1996 року. Діана отримала одноразово 17 млн фунтів стерлінгів, і ще по 400 тисяч щорічно. Подружжя підписало угоду про конфіденційність, яка забороняла їм обговорювати деталі розлучення або їхнього подружнього життя.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза / Фото: Associated Press

31 серпня 1997 року принцеса Діана потрапила в Парижі в автомобільну катастрофу разом з Доді аль-Фаєдом (її коханим) і водієм Анрі Полем. Аль-Фаєд і Поль загинули миттєво, Діана, доправлена з місця пригоди (в тунелі перед мостом Альма на набережній Сени) до лікарні Сальпетрієр, померла через дві години.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як вінчалася найкраща подруга Діани - Сара Йоркська і син королеви принц Ендрю.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза (12 фото)

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