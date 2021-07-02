40 врятованих життів: Вітвіцька, Ребрик і Різатдінова підтримали акцію безкоштовної діагностики шкіри

Понад тисяча осіб пройшла безкоштовну діагностику раку шкіри в межах соціального проєкту SkinScan. Я бережу свою шкіру.

Десять відомих жінок - Соломія Вітвіцька, Лілія Ребрик, Ірма Вітовська, Даша Трегубова, Даша Квіткова, Лаура Марті, Ілона Гвоздьова, Санта Дімопулос, Надія Матвєєва, Анна Різатдінова – протягом двох місяців підтримували акцію безкоштовної діагностики шкіри.

Санта Дімопулос

Ірма Вітовська

Даша Квіткова

Анна Різатдінова

Багато в чому завдяки відповідальності та громадської залученості цих дівчат соціальний проєкт SkinScan. Я бережу свою шкіру знайшов в цьогоріч широке публічне звучання.

Учасники проєкту SkinScan. Я бережу свою шкіру

Пункт безкоштовної діагностики родимок відкрився 24 травня презентацією фотовиставки зірок, які погодилися виступити обличчями проєкту з метою залучення уваги людей до важливої і потрібної справи профілактики меланоми в Україні. Протягом акції вони неодноразово закликали всіх прийти на обстеження, розповідали про свій досвід у соціальних мережах, інформували про те, як відбувається процес діагностики, озвучували статистику проєкту.

Ірма Вітовська

"Я прийняла для себе рішення діагностувати свою шкіру щороку. Особливо після літа і відпочинку в теплих країнах. Адже саме сонце у абсолютній більшості випадків запускає страшні процеси переродження нешкідливих родимок у злоякісні", - поділилася Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова

"Це страшні, шокувальні цифри, але усі ці діагнози встановлені вчасно, отже - попереду у людей лікування та здорове життя після нього. Не зволікайте: зробіть перевірку, щоби спати спокійно! Я - одна з десяти амбасадорів проєкту SkinScan дуже відповідально ставлюся до свого здоров'я і бережу свою шкіру. І мені б дуже хотілося, щоб мій заклик спонукав людей не зволікати на своє здоров’я та регулярно проходити діагностику шкіри!" - зазначила Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик

34 дні або 272 години - стільки тривала акція безкоштовної діагностики раку шкіри у рамках соціального проєкту SkinScan. Я бережу свою шкіру.

12 лікарів та 5 адміністраторів мережі клінік CALM щодня приходили у мобільний пункт діагностики, розташований в ТРК DREAM TOWN, щоб допомогти всім охочим пройти огляд шкіри з дерматоскопом та отримати паспорт шкіри.

Результати проєкту:

1647 осіб пройшли безкоштовну діагностику. Близько 20 людей отримали рекомендацію терміново пройти лікування, оскільки їм був поставлений попередній діагноз "меланома". 15 пацієнтів виявилися вражені базіліомой. Виявлено близько 279 випадків диспластичних і 43 блакитних невусів. Всі ці пацієнти потребують видалення, тому що знаходяться у зоні ризику переродження.

Соломія Вітвіцька і Андрій Лисецький

Крім того, 1308 пацієнтам рекомендовано видалення родимок, кератом, папілом, бородавок та інших новоутворень шкіри в естетичних цілях і цілях профілактики травмування.

Без перебільшення можна сказати, що 40 осіб отримали шанс на своєчасне ефективне лікування, а значить, мова йде про порятунок життів.

"Провівши аналіз результатів проєкту, я відчуваю неодназначні почуття, - каже засновник проекту SkinScan. Я бережу свою шкіру, головний лікар мережі клінік CALM Андрій Лисецький. - З одного боку, я радий, що 1000 чоловік отримали дуже важливі для себе рекомендації, а 40 людям, дуже сподіваюся і вірю, ми врятували життя, адже рак шкіри на ранніх стадіях виліковний на 95-99%. З іншого боку, не втомлююся дивуватися, наскільки низька у наших співвітчизників онкологічна настороженість, наскільки мало люди обізнані про підступність раку шкіри, як багато людей реально недооцінюють небезпеку меланоми і базіліоми. Думаю, така ж ситуація і в регіонах".

Соломія Вітвіцька і Андрій Лисецький

Мета проекту - профілактика меланоми та інших видів онкології шкіри в Україні.

Це приватна ініціатива дерматоонколога Андрія Лисецького:

"Приходить час, коли накопичені інформація і досвід переростають в місію. Адже це страшно, коли розумієш, що велика частина людей, що потрапляють до тебе на прийом із запущеною онкологією шкіри, могли б довго і щасливо жити, якщо всього лише вчасно приходили на профілактичні огляди до лікарів-дерматологів! Багато хто вважає, що рак шкіри - це виключно вікове захворювання, але це неправда! Меланома, на жаль, молодіє. Тому ми приєдналися до світової ініціативи Днів меланоми і вирішили зробити внесок в профілактику раку шкіри і здоров'я українців. Адже це дуже просто: вчасно прийдіть до дерматолога і зробіть дерматоскопію!"

Наймолодшим пацієнтом лікарів-дерматоонколога в межах соціального проєкту стала 2-місячна дитина, найстаршою – 84-річна жінка.

Соціальний проект SkinScan. Я бережу свою шкіру розширює межі - планується виїзд до інших міст України. Перші команди лікарів-дерматологів для безкоштовної діагностики населення на початку вересня поїдуть до Чернігова, Білої Церкви та Житомира.

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