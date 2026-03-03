5 випадків, коли вас не мають права знімати

© Credits

Про 5 випадків, коли ваші фото й відео заборонено оприлюднювати без вашої згоди, розповіла експертка з інтелектуальної власності та авторського права, засновниця патентно-юридичної компанії Wellmarks Ольга Мариноха.

У січні Олена Тополя стала жертвою шантажу: зловмисник вимагав у співачки гроші, погрожуючи в разі відмови оприлюднити інтимні відео, які були зняті прихованою камерою. За словами зірки, вона не знала про існування відео, була шокована, але рішуче відмовила злочинцеві. На своїй сторінці в Instargam Олена повідомила, що стала жертвою шантажу, і розповіла, що звернулася до поліції. Також вона попросила блогерів та українські медіа, які могли отримати відео, не поширювати його, бо це порушує Закон України «Про захист персональних даних».

«Вирішивши захищати свої права, співачка вчинила абсолютно правильно, — наголошує Ольга Мариноха. — Якщо оприлюднення таємного запису, який стосується особистого життя, відбувається без згоди людини — це стовідсоткове порушення закону. Такий злочин кваліфікується за статтею 182 Кримінального кодексу України. За порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Як варіант покарання, може розглядатися позбавлення злочинця волі строком від 3 до 12 років. Тут усе залежить від ступеня тяжкості злочину».

Для світового шоубізнесу випадки, коли фото чи відео стають предметом судового позову, непоодинокі. Найгучніша справа — скандальна історія Періс Гілтон та її колишнього хлопця Ріка Соломона. 2001 року Рік зняв інтимне відео з Періс, а 2003-го воно потрапило в Мережу, де його змогли побачити всі. Періс подала позов до суду, стверджуючи, що не давала згоду на публікацію. Справа завершилася мировою угодою, і Гілтон отримала фінансову компенсацію, розмір якої не оголошується.

Що цікаво, іноді захистити права на фото хочуть не лише зірки, а й папараці. 2021 року агенція Integral Images подала позов проти британської співачки Дуа Ліпи за те, що вона опублікувала в Instagram власне фото, зроблене папараці, права на яке належали компанії. Суд відхилив позов. А торік фотограф Едвін Бланко та агентство Backgrid подали позови проти Дженніфер Лопес за те, що вона без дозволу опублікувала кілька знімків з вечірки Amazon MGM Studios і Vanity Fair у Лос-Анджелесі. Співачка була змушена укласти з позивачами угоду та оплатити світлини.

Бувають і геть курйозні ситуації. 2020 року актор Кріс Еванс випадково опублікував у сторис дікпік з галереї смартфона. Допис актор швидко видалив, але підписники миттєво влаштували флешмоб з веселими мемами. На це Кріс відреагував з гумором, втім, підкреслив важливість приватного життя і поваги до нього.

5 випадків, коли порушуються ваші права

Коли відео чи фото зняті прихованою камерою

Конституція України (ст. 32) гарантує кожному право на приватне життя, особисту й сімейну таємницю, недоторканість житла та особистої інформації. Тож фото чи відео, зроблені в приватному середовищі — це може бути ваша квартира, готельний номер, офіс, примірочна в магазині або вбиральня — автоматично порушують це право. Крім того, Закон України «Про захист персональних даних» зобов’язує отримати чітку згоду особи, перш ніж збирати, обробляти або публікувати інформацію про неї.

Коли зняті кадри використовуються для шантажу

Це один з найсерйозніших випадків порушення законодавства. Якщо злочинець використовує кадри для шантажу, відповідальність наступає одразу на трьох рівнях: конституційному (порушення права на приватне життя), цивільному (моральна шкода та право на зображення) та кримінальному (вимагання і розповсюдження приватних матеріалів). Коли кадри використовують для примусу чи погроз, злочин має підвищену суспільну шкоду, і це впливає на кваліфікацію та суворість покарання

Коли ви прямо забороняєте знімати себе в громадському місці

У громадських місцях немає абсолютного права на приватність, тому фото чи відео, зроблені відкрито на вулиці або в магазині, зазвичай не порушують закон. Головне, щоб людина була зображена як другорядний елемент кадру, а сам матеріал не використовувався для комерційних чи компрометувальних цілей. Проте якщо ви прямо заперечуєте проти знімання і вимагаєте його припинити, це позбавляє права на публікацію такого матеріалу без вашої згоди (ст. 307 Цивільного кодексу України).

Зображення дітей без дозволу батьків

Знімати, публікувати або розповсюджувати фото й відео дітей без дозволу їхніх батьків чи опікунів в Україні заборонено законом. Право на захист приватного життя неповнолітніх гарантують Конституція та Закони «Про охорону дитинства» і «Захист персональних даних». Використання світлин дітей у соцмережах, рекламі, блогах чи медіа підпадають під захист персональних даних, тому для знімання потрібна обов’язкова письмова або усна згода батьків чи опікунів.

Використання зображення у рекламі чи комерційних цілях

Будь-яке використання вашого зображення для реклами чи комерційної вигоди без вашої на те згоди є незаконним. У подібних випадках закон передбачає моральну компенсацію для особи, а для порушника — заборону використання матеріалів і навіть кримінальну відповідальність. Щоб уникнути можливих судових справ, компаніям і блогерам завжди потрібна письмова згода або контракт. Коли йдеться про знімання дітей віком до 14 років, погодити її мають батьки або опікуни.

«Усі перелічені вище випадки є підставою для захисту ваших прав, — каже експертка. — Але для того, щоб захист у суді був ефективним, спершу потрібно задокументувати факт порушення та зберегти юридично значущі докази. Це можуть бути копії фото або відео, посилання на сторінки з обов’язковою фіксацією URL-адреси, дати та часу виявлення порушення, скриншоти. Спершу ви можете звернутися до адміністрації сайту або соцмережі з письмовою вимогою видалити контент, який порушує ваші права. Якщо не спрацює, подавайте позов до суду для заборони подальшого розповсюдження матеріалів і відшкодування моральної шкоди. Закон буде на вашому боці».