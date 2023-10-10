6 сезон "Корони" виходить на екрани: Netflix оголосив дату прем'єри

Netflix оголосив дату прем'єри 6 сезону серіалу "Корона", що розповідає про життя британської королівської родини.

16 листопада відбудеться прем'єра шостого та останнього сезону популярної драми, натхненної життям британської королівської родини. Частина 1 дебютує у четвер, 16 листопада, а частина 2 – у четвер, 14 грудня – вперше серія розділена на кілька частин.

Актори серіалу "Корона" / Фото: Associated Press

У тизері показані голоси Клер Фой, Олівії Колман та Імельди Стонтон – усіх трьох акторок, які зіграли королеву Єлизавету II у різні роки її життя.

Акторський склад "Корони" змінювався кожні два сезони, щоб продемонструвати те, як персонажі стають старшими, пише People.

"Корона — це символ сталості. Це те, ким ви є, а не те, що ви робите", — говорить у ролику Клер Фой, коли на телебаченні показали кадри з її персонажем. Вперше вона знялася в ролі монархині у першому та другому сезонах "Корони", зігравши зовсім молоду королеву Єлизавету II.

"Деяка частина нашої природної сутності завжди губиться. Ми всі принесли жертви. Це не вибір. Це обов'язок", — каже у відео Олівія Колман, яка зіграла королеву в середньому віці у третьому та четвертому сезонах серіалу.

У кінці ролика показано, як Імельда Стонтон, яка зіграла королеву в літньому віці, готується вийти на балкон, схожий на Букінгемський палац, щоб привітати натовп людей.

Імельда дебютувала в ролі королеви Єлизавети II у п'ятому сезоні серіалу і завершить сагу наступного шостого сезону.

Шостий сезон охоплюватиме події від 1997 до 2005 року. Перші чотири епізоди першої частини розповідатимуть про стосунки Діани та Доді Аль-Файєда перед смертельною автокатастрофою в Парижі 1997 року.

Знімання серіалу "Корона", сцена де принцеса Діана та Додді Аль-Фаєд їдуть на авто в Парижі в тунелі під мостом Альма, де пара загинула в автокатастрофі 1997 року / Фото: Getty Images

А в другій частині розкажуть про те, як молодий принц Вільям повертається до університету після смерті своєї матері, тоді як монархія переживає неспокійні часи в очах громадськості. Тим часом королева розмірковує про майбутнє монархії, про весілля Чарльза і нині королеви Камілли, а також про майбутню долю принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Знімання серіалу "Корона": принц Вільям та Кейт Міддлтон у Сент-Ендрюссі / Фото: Getty Images

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