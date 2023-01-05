71-річна Джилл Байден готується до операції: що сталося

У дружини президента США виявили новоутворення на шкірі.

Джилл Байден ляже на операційний стіл. Першій леді будуть видаляти новоутворення, яке виявили під час скринінгового дослідження на рак шкіри. Цю новину підтвердила прессекретарка Джилл - Ванесса Вальдівія, пише Daily Mail.

У пані Байден над правим оком виявили новоутворення, яке лікарі порекомендували видалити.

За словами лікаря Білого дому Кевіна О'Коннора, операція Мооса (Mohs) запланована на 11 січня у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда в Бетесді, штат Меріленд.

Нагадаємо, це вже вдруге, коли Джилл Байден лягає на хірургічний стіл. У липні минулого року їй почистили колоту рану.

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