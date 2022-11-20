75-річчя від дня весілля: згадуємо милу історію про знаменний день для Єлизавети та принца Філіпа

20 листопада - річниця весілля королеви Єлизавети та принца Філіпа, які одружилися 1947 року та прожили у шлюбі 73 роки та чотири місяці.

Всім відомо, що монархиня все життя розводила собак породи коргі і змалку їх дуже любила. У книжці "Коргі і королева" розповідається мила історія про те, що улюблена супутниця принцеси Єлизавети — її коргі Сьюзен — була поряд з нею в день її весілля з Філіпом.

Весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа / Фото: Associated Press

Авторка книжки Керолайн Перрі розповіла журналу People про те, що принцеса Єлизавета подбала про те, щоб Сьюзен зіграла таємну роль на її весіллі з принцом Філіпом 20 листопада 1947 року. Коли королівське подружжя їхало в кареті після церемонії вінчання, Сьюзен була захована під килимком з грілкою, щоб зігрітися, а тисячі людей зібралися, щоб помахати рукою, не маючи уявлення, що в кареті разом з молодятами їде і улюблений собака принцеси.

"Це була така приємна деталь, що вона хотіла, щоб її "найкраща подруга" була поряд з нею у найважливіший день у її житті", — каже Перрі.

Весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа / Фото: Associated Press

Того дня принцесу Єлизавету та принца Філіпа відвезли на вокзал Ватерлоо, звідки вони вирушили поїздом до Гемпшира — зрозуміло, разом зі Сьюзен.

Майбутня королева Єлизавета все дитинство була оточена собаками (і корги, зокрема), але саме на своє 18-річчя вона отримала у подарунок Сьюзен. Сьюзен була її постійною супутницею під час Другої світової війни та смерті її батька короля Георга VI.

Принцеса Єлизавета II з батьком королем Георгом VI та сестрою Маргарет із собаками породи коргі / Фото: Getty Images

За довгі роки свого правління від 1952 до 2022 рік королева Єлизавета II була відома своєю любов'ю до коргі та доргі. А від її першого собаки Сьюзен походять 14 поколінь цуценят.

Цього дня королева Єлизавета II та принц Філіп відсвяткували б 75-ту річницю від дня свого весілля, але, на жаль, не дожили до цього часу.

Весілля принцеси Єлизавети II та принца Філіпа / Фото: Associated Press

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