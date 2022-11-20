75-річчя від дня весілля: згадуємо милу історію про знаменний день для Єлизавети та принца Філіпа

20 листопада - річниця весілля королеви Єлизавети та принца Філіпа, які одружилися 1947 року та прожили у шлюбі 73 роки та чотири місяці.
Всім відомо, що монархиня все життя розводила собак породи коргі і змалку їх дуже любила. У книжці "Коргі і королева" розповідається мила історія про те, що улюблена супутниця принцеси Єлизавети — її коргі Сьюзен — була поряд з нею в день її весілля з Філіпом.
Авторка книжки Керолайн Перрі розповіла журналу People про те, що принцеса Єлизавета подбала про те, щоб Сьюзен зіграла таємну роль на її весіллі з принцом Філіпом 20 листопада 1947 року. Коли королівське подружжя їхало в кареті після церемонії вінчання, Сьюзен була захована під килимком з грілкою, щоб зігрітися, а тисячі людей зібралися, щоб помахати рукою, не маючи уявлення, що в кареті разом з молодятами їде і улюблений собака принцеси.
"Це була така приємна деталь, що вона хотіла, щоб її "найкраща подруга" була поряд з нею у найважливіший день у її житті", — каже Перрі.
Того дня принцесу Єлизавету та принца Філіпа відвезли на вокзал Ватерлоо, звідки вони вирушили поїздом до Гемпшира — зрозуміло, разом зі Сьюзен.
Майбутня королева Єлизавета все дитинство була оточена собаками (і корги, зокрема), але саме на своє 18-річчя вона отримала у подарунок Сьюзен. Сьюзен була її постійною супутницею під час Другої світової війни та смерті її батька короля Георга VI.
За довгі роки свого правління від 1952 до 2022 рік королева Єлизавета II була відома своєю любов'ю до коргі та доргі. А від її першого собаки Сьюзен походять 14 поколінь цуценят.
Цього дня королева Єлизавета II та принц Філіп відсвяткували б 75-ту річницю від дня свого весілля, але, на жаль, не дожили до цього часу.
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