Річниця коронації Георга VI: як батько Єлизавети II став королем Великої Британії

12 травня 1937 року - 85 років тому, відбулася коронація нового короля Великої Британії Георга VI, батька принцес Єлизавети і Маргарет і чоловіка Єлизавети Боуз-Лайон.

Георг VI був другим сином короля Георга V і королеви Марії. З дитинства хлопчик був скромним і сором'язливим і страждав від сильного заїкання. Після того, як його старший брат Едуард відрікся від престолу через неможливість одружитися з коханою жінкою (нею була розлучена американка Волліс Сімпсон) герцог Йоркський став королем Георгом VI.

Коронація короля Георга VI, 12 травня 1937 року / Фото: Associated Press

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Церемонія його коронації відбулася 12 травня 1937 року - в день, раніше призначений для коронації старшого брата Едуарда. На відміну від батька, Георг VI не був зведений на престол в Делі як імператор Індії. Через добу після вступу Георга VI на престол парламент Вільної держави Ірландія ухвалив закон, фактично усунувши владу британського короля на території Ірландії.

Царювання Георга ознаменоване розпадом Британської імперії і перетворенням її на Співдружність націй. Він був останнім імператором Індії (від 12 грудня 1936 до 15 серпня 1947) і останнім королем Ірландії (до 18 квітня 1949). Носив титул глави Співдружності націй від 29 квітня 1949 року.

Коронація короля Георга VI, 12 травня 1937 року / Фото: Associated Press

Період правління короля був непростим, що похитнуло його стан здоров'я. 1948 році у нього був виявлений рак легенів. Георг VI багато курив. У вересні 1951 року йому видалили одну легеню. Незважаючи на погане самопочуття Його Величність приїхав до аеропорту провести свою дочку Єлизавету та її чоловіка Філіпа на відпочинок до Кенії, а через тиждень, 6 лютого, Георг VI помер в Сандрінгемі уві сні від коронарного тромбозу. Єлизавета повернулася з Кенії вже як королева Великої Британії.

Коронація короля Георга VI, 12 травня 1937 року / Фото: Associated Press

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