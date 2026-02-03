- Дата публікації
Категорія
- Суспільство
85-річна Ненсі Пелосі у вечірній сукні з прозорим декольте блиснула мереживним бюстгальтером
Політикиня з чоловіком відвідала світську церемонію у Лос-Анджелесі.
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала у Лос-Анджелесі церемонію вручення нагороди «Людина року» від MusiCares, яку отримала Мераю Кері. На захід політикиня прийшла у супроводі свого чоловіка Пола Пелосі. Фотографи зазнімкували, коли подружжя сиділо за столом.
Ненсі продемонструвала на івенті елегантний образ у вечірній чорній сукні в рубчик приталеного силуету і з прозорими вставками на рукавах, у зоні декольте і спідниці. Через глибоке декольте був помітний чорний мереживний бюстгальтер.
Аутфіт Пелосі доповнила акуратним укладанням із прикореневим об’ємом, макіяжем із бордовою помадою і нюдовим манікюром. Вуха політикиня прикрасила елегантними золотими сережками з діамантами, шию — золотим кольє з діамантами, а на руці була срібна каблучка.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі на галаконцерт MOCA 2025 у Лос-Анджелесі одягла рожеву мереживну сукню по фігурі з довгими прозорими рукавами і верхньою частиною.