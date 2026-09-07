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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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86-річна королева Маргрете II знову опинилась у лікарні

86-річна королева Данії Маргрете II була знову госпіталізована до лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Маргрете II

Королева Маргрете II / © Associated Press

Мати короля Фредеріка X потрапила до лікарні Копенгагенського університету, де їй діагностували новий тромб у області стегна та легке зневоднення.

За повідомленнями данського королівського палацу очікується, що Її Величність королева Маргрете II пробуде в лікарні кілька днів. На жаль, через проблеми зі здоров'ям королева не зможе бути присутньою на похороні короля Норвегії Гаральда V в Осло, який відбудеться у середу, 9 вересня.

Королева Маргрете II / © Associated Press

Королева Маргрете II / © Associated Press

Три місяці тому Її Величність вперше з'явилася на публіці після попередніх госпіталізацій. Тоді її госпіталізація була пов'язана зі стенокардією, з приводу якої їй провели ангіопластику. Лише через кілька днів їй довелося повернутися до Рігсгоспіталу в Копенгагені через великий тромб у стегні, що утворився в результаті попереднього падіння.

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