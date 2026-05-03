87-річна королева Іспанії викликала фурор образом на бенкеті в Швеції

Королева Софія

Шведський монарх відсвяткував 30 квітня своє 80-річчя. З цієї нагоди сім'я зібрала багато гостей на денному обіді, а потім і на вечірньому бенкеті.

Королева Сільвія та король Карл Густав

Королева Софія представляла іспанську королівську сім'ю, оскільки її син король Філіп VI і невістка королева Летиція були відсутні на заході.

Королева Софія

Її Величність одягла блакитну сукню з драпуванням на талії, доповнивши лук дорогоцінною тіарою з перлами, сережками з жовтим камінням і таким самим кольє. На грудях у Софії був орден, а в руках вона тримала світлу хустку та золотисту мініатюрну сумку, підібрану до тону взуття на підборах. Незмінним у її образі був французький манікюр.

Нагадаємо, також враження справила на бенкеті невістка короля - принцеса Софія. Вона приїхала у сукні з градієнтом та своєю оновленою весільною тіарою.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп

