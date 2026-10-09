87-річна королева Софія в ефектному штанному костюмі вийшла на червону доріжку

Королева Софія / © Getty Images

Реклама

Королева Софія була заскочена, коли покидала будівлю «Реал Казіно де Мадрид» після церемонії вручення соціальних премій Фонду Mapfre у Мадриді.

Цими нагородами відзначаються самовідданість, щедрість та солідарність приватних осіб та організацій, які зробили видатний внесок на благо суспільства.

Реклама

Королева Софія / © Getty Images

87-річна королева Софія одяглася в гарний блакитний штанний костюм і топ такого самого кольору під жакетом, а сам жакет був декорований квітковою аплікацією в тому самому відтінку. Вона взула чорні шкіряні туфлі на підборах, а образ доповнила золотим кольє з кольоровим камінням на шиї, золотими сережками-кільцями, численними браслетами на зап'ясті.

Реклама

На обличчі у королеви був макіяж, а волосся укладено в гарну зачіску. Софія мала приголомшливий вигляд. Разом із нею церемонію відвідала її дочка інфанта Єлена.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Новини партнерів

Новини партнерів