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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1 хв

87-річна королева Софія в ефектному штанному костюмі вийшла на червону доріжку

Королева Іспанії Софія відвідала церемонію разом зі своєю дочкою інфантою Єленою.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія була заскочена, коли покидала будівлю «Реал Казіно де Мадрид» після церемонії вручення соціальних премій Фонду Mapfre у Мадриді.

Цими нагородами відзначаються самовідданість, щедрість та солідарність приватних осіб та організацій, які зробили видатний внесок на благо суспільства.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

87-річна королева Софія одяглася в гарний блакитний штанний костюм і топ такого самого кольору під жакетом, а сам жакет був декорований квітковою аплікацією в тому самому відтінку. Вона взула чорні шкіряні туфлі на підборах, а образ доповнила золотим кольє з кольоровим камінням на шиї, золотими сережками-кільцями, численними браслетами на зап'ясті.

На обличчі у королеви був макіяж, а волосся укладено в гарну зачіску. Софія мала приголомшливий вигляд. Разом із нею церемонію відвідала її дочка інфанта Єлена.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

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