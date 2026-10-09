- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1024
- Час на прочитання
- 1 хв
87-річна королева Софія в ефектному штанному костюмі вийшла на червону доріжку
Королева Іспанії Софія відвідала церемонію разом зі своєю дочкою інфантою Єленою.
Королева Софія була заскочена, коли покидала будівлю «Реал Казіно де Мадрид» після церемонії вручення соціальних премій Фонду Mapfre у Мадриді.
Цими нагородами відзначаються самовідданість, щедрість та солідарність приватних осіб та організацій, які зробили видатний внесок на благо суспільства.
87-річна королева Софія одяглася в гарний блакитний штанний костюм і топ такого самого кольору під жакетом, а сам жакет був декорований квітковою аплікацією в тому самому відтінку. Вона взула чорні шкіряні туфлі на підборах, а образ доповнила золотим кольє з кольоровим камінням на шиї, золотими сережками-кільцями, численними браслетами на зап'ясті.
На обличчі у королеви був макіяж, а волосся укладено в гарну зачіску. Софія мала приголомшливий вигляд. Разом із нею церемонію відвідала її дочка інфанта Єлена.