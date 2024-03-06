На 87-річного короля Норвегії чекає операція: що про неї відомо

Короля Гаральда V перевезли до Норвегії після госпіталізації під час відпустки в Малайзії. Палац випустив нову заяву про стан здоров'я монарха.

У королівському палаці заявили, що королю тепер потрібен регулярний кардіостимулятор після установки тимчасового через низьку частоту серцевих скорочень. Його імплантація відбудеться, як тільки монарх повністю одужає від інфекції. Його загальний стан стабільний та покращується.

Нагадаємо, 87-річний король Гаральд V захворів на інфекцію під час своєї відпустки в лютому, яку він провів у Малайзії. 3 лютого Його Величність вилетів додому до Норвегії на медичному транспорті і в даний час перебуває на лікуванні в Ріксhospitalet в Осло.

Члени королівської сім'ї, зокрема і дружина короля, 87-річна королева Соня, його син, спадковий принц Гокон і невістка кронпринцеса Метте-Маріт, а також онука принцеса Інгрід Олександра відвідували Гаральда у госпіталі.

Королева Соня та король Гаральд V / Фото: Associated Press

Спадковий принц Гокон виконує обов'язки регента, поки його батько перебуває в лікарні. Нагадаємо, раніше король Гаральд V заявляв, що не планує зрікатися трону, як це зробила данська королева Маргрете II.

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