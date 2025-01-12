87-річну королеву Соню госпіталізовано до клініки: норвезький палац поділився подробицями

Королева Соня госпіталізована до лікарні Ліллегаммера. Про це повідомляє Королівський палац у пресрелізі.

Повідомляється, що Її Величність перенесла фібриляцію серця (миготливу аритмію) у зв'язку з поїздкою на лижах.

Ситуація не вважається серйозною і королева добре почувається, але поки що залишатиметься під наглядом. У палаці також заявляють, що ситуація не є серйозною.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Соня, якій 87 років, спортивна жінка і приїхала на курорт покататися на лижах, а інцидент стався якраз під час відпочинку.

Експерти зазначають, що поїздка на лижах може бути стомлюючою для серця в такому віці, тому королеві Соні варто бути уважнішою.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку фото та показали, як королівські особи відпочивали на курортах у горах.

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