87-річну королеву Соню госпіталізовано до клініки: норвезький палац поділився подробицями

Королева Соня госпіталізована до лікарні Ліллегаммера. Про це повідомляє Королівський палац у пресрелізі.
Повідомляється, що Її Величність перенесла фібриляцію серця (миготливу аритмію) у зв'язку з поїздкою на лижах.
Ситуація не вважається серйозною і королева добре почувається, але поки що залишатиметься під наглядом. У палаці також заявляють, що ситуація не є серйозною.
Королева Соня, якій 87 років, спортивна жінка і приїхала на курорт покататися на лижах, а інцидент стався якраз під час відпочинку.
Експерти зазначають, що поїздка на лижах може бути стомлюючою для серця в такому віці, тому королеві Соні варто бути уважнішою.
Нагадаємо, раніше ми зібрали добірку фото та показали, як королівські особи відпочивали на курортах у горах.
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