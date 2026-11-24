Королева Софія / © Getty Images

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Це один із найпрестижніших конкурсів сучасного мистецтва в Іспанії, заснований 1986 року. Рік у рік королева-мати є найочікуванішим гостем після прибуття до Театру Реал, де також проходить благодійний концерт.

88-річна королева Софія цьогоріч обрала для появи повністю чорний ансамбль, центральним елементом якого стало пальто, яке вона одягала на похорон королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

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Король Філіп VI та його мати королева Софія на похороні королеви Єлизавети II, 19 вересня 2022 рік / © Getty Images

Це вінтажне пальто з натуральної вовни від Escada, одного з брендів, який вона часто носить. Воно пошито з вишуканої чорної твідової тканини, прикрашеної мікропаєтками, які додають легке мерехтіння та нотку вечірнього гламуру.

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Весь виріз горловини та передня частина пальта оздоблені чорною торочкою, а з боків прикрашені аплікаціями із тисненої атласної стрічки, які закінчуються невеликими бантиками на талії.

Королева Софія / © Getty Images

Образ Софія доповнила брошкою «Різдвяна троянда» з перламутру, золота та діамантів від ювелірного Дому Van Cleef & Arpels, декількома прикрасами на шиї, сережками-висячками та вечірньою зачіскою з макіяжем.

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