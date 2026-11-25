Королева Софія / © Getty Images

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Нагороду було вручено на знак визнання зв'язків королеви з цим навчальним закладом та в рамках святкування 500-річчя «Саламанської школи».

Згодом королева Софія вручила 35-ту премію її імені в галузі іберо-американської поезії, яка присуджується відповідно до рамкової угоди про культурне співробітництво між Університетом Саламанки та організацією «Національне надбання».

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Королева Софія / © Getty Images

88-річна Софія була одягнена в елегантний діловий костюм синього кольору, він складався з приталеного двобортного жакету насиченого темно-синього кольору з довгими рукавами, що відрізняється великим асиметричним коміром ніжно-блакитного відтінку з хвилеподібним краєм. Світло-блакитна блузка та прямі класичні штани темно-синього кольору були підібрані до тону жакета. Вона пришпилила до жакета ще й мініатюрну брошку у вигляді метелика, на шиї у неї були багатошарові тонкі ланцюжки з кулонами та нитки дрібних синіх намистин, а у вухах — невеликі сережки-підвіски з камінням.

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У королеви, як завжди, був зроблений макіяж та французький манікюр.

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