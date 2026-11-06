89-річна королева Соня в короткому пальті і на підборах відвідала норвезьке місто Мюсен

Королева Соня / © Getty Images

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Møbelsnekkerskolen — це школа столярів-меблярів, приватний норвезький професійний навчальний заклад. Вона спеціалізується на навчанні традиційної столярної майстерності, виготовлення та реставрації меблів.

Школа була заснована 1926 року архітектором Монсом Левфальдом і спочатку називалася Реміснича школа Естфолла. Від 1994 року профільується виключно на столярній справі.

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Королева Соня / © Getty Images

Зараз вона є однією з трьох так званих «шкіл культурної спадщини» в Норвегії, на які покладено особливу роль зі збереження та передавання рідкісних ручних ремесел.

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Її Величність приїхала до школи одягнена у коротке коричневе пальто та чорні прямі штани зі стрілками, взута у черевики на досить високих підборах. В руках у Соні була невелика сумка, шкіряні рукавички та сонцезахисні окуляри. Вона зробила класичну зачіску та легкий макіяж.

Раніше цього тижня королева Соня вразила всіх своїм розкішним образом із тіарою, яку отримала від чоловіка на ювілей.

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