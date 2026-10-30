89-річна королева Соня вперше вирушила за кордон після смерті свого чоловіка короля Гаральда

Королева Соня / © Getty Images

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29 жовтня королева Норвегії Соня відвідала відкриття виставки «Мунк — Пікассо» в музеї Пікассо в Малазі, Іспанія. Це була одна з її перших публічних появ після смерті чоловіка, короля Гаральда. Для заходу королева обрала стриманий образ, який відповідав загальній атмосфері події, а також її скорботі за чоловіком.

Королева Соня / © Getty Images

Соня обрала довгу лаконічну сукню з рукавами та на ґудзиках, яку доповнила золотими прикрасами і набором з перлин, а також накинула на плечі палантин кремового кольору з чорним мереживом.

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Королева Соня / © Getty Images

Виставка, яку відвідала королева, об’єднала понад 100 робіт двох видатних художників — норвежця Едварда Мунка та іспанця Пабло Пікассо. Твори для експозиції надали музеї та приватні колекції Норвегії, Франції й Іспанії. Особливу подію організували завдяки співпраці Музею Мунка в Осло та Фонду Альміне й Бернара Руїс-Пікассо за підтримки Фонду Унікаха.

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Королева Соня особисто відкрила виставку в рідному місті Пікассо, водночас церемонію вирішили провести без зайвої урочистості. Заплановану після відкриття вечерю скасували через масштабну залізничну катастрофу в Іспанії, яка забрала життя понад 70 людей.

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