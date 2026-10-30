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89-річна королева Соня вперше вирушила за кордон після смерті свого чоловіка короля Гаральда
Після непростих місяців і втрати чоловіка королева поступово повертається до виконання офіційних обов’язків. Її перша закордонна поїздка стала особливою подією, адже попри особисте горе, вона знову постала перед публікою, продемонструвавши відданість своїй ролі та давній любові до мистецтва.
29 жовтня королева Норвегії Соня відвідала відкриття виставки «Мунк — Пікассо» в музеї Пікассо в Малазі, Іспанія. Це була одна з її перших публічних появ після смерті чоловіка, короля Гаральда. Для заходу королева обрала стриманий образ, який відповідав загальній атмосфері події, а також її скорботі за чоловіком.
Соня обрала довгу лаконічну сукню з рукавами та на ґудзиках, яку доповнила золотими прикрасами і набором з перлин, а також накинула на плечі палантин кремового кольору з чорним мереживом.
Виставка, яку відвідала королева, об’єднала понад 100 робіт двох видатних художників — норвежця Едварда Мунка та іспанця Пабло Пікассо. Твори для експозиції надали музеї та приватні колекції Норвегії, Франції й Іспанії. Особливу подію організували завдяки співпраці Музею Мунка в Осло та Фонду Альміне й Бернара Руїс-Пікассо за підтримки Фонду Унікаха.
Королева Соня особисто відкрила виставку в рідному місті Пікассо, водночас церемонію вирішили провести без зайвої урочистості. Заплановану після відкриття вечерю скасували через масштабну залізничну катастрофу в Іспанії, яка забрала життя понад 70 людей.