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89-річна королева Соня вразила розкішним образом із тіарою, яку отримала від чоловіка на ювілей
Її поява поруч із сином, королем Гоконом, стала ще одним свідченням того, що вона продовжує відігравати помітну роль у житті монархії, попри особисту втрату.
Після робочої поїздки до Іспанії королева Соня повернулася до Осло, де разом із сином королем Гоконом приймала державних службовців країни на урочистій вечері у Палаці.
У свої 89 років Соня не відмовляється від роботи і продовжує активно приймати участь у житті королівської родини і з’являтися на публіці. Королева має доступ до великої колекції королівських тіар та коштовностей, проте для урочистої вечері вирішила обрати прикрасу зі своєї особистої ювелірної колекції — набором золотих прикрас з діамантами.
Особливу увагу привернула тіара Modern Gold — мінімалістична скандинавська прикраса, яку король Гаральд V подарував дружині на її 60-річчя 1997 року. Як зазначає видання The Royal Watcher, її центральна частина прикрашена мініатюрними діамантами, які підіймаються до найвищої точки композиції.
Тіару можна адаптувати до різних образів, змінюючи центральну вставку. Королева Соня нерідко обирає для неї насичено-зелений турмалін або золотистий топаз. Цього разу вона зупинилася на повністю золотому варіанті, який гармонійно поєднувався з її волоссям.
Окрім головної прикраси, ювелірний комплект включає сережки-підвіски, брошки та кольє-чокер, яке Соня також одягла для урочистої вечері.
Нагадаємо, що Соня та всся норвезька королівська родина поступово звикає до нового етапу свого життя після зміни на троні — у серпні цього року помер король Норвегії Гаральд V. Водночас королева Соня не поспішає відходити від публічних обов’язків.