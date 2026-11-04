89-річна королева Соня вразила розкішним образом із тіарою, яку отримала від чоловіка на ювілей

Королева Соня / фото: Ola Vatn, Det kongelege hoffet

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Після робочої поїздки до Іспанії королева Соня повернулася до Осло, де разом із сином королем Гоконом приймала державних службовців країни на урочистій вечері у Палаці.

У свої 89 років Соня не відмовляється від роботи і продовжує активно приймати участь у житті королівської родини і з’являтися на публіці. Королева має доступ до великої колекції королівських тіар та коштовностей, проте для урочистої вечері вирішила обрати прикрасу зі своєї особистої ювелірної колекції — набором золотих прикрас з діамантами.

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Королева Соня / фото: Ola Vatn, Det kongelege hoffet

Особливу увагу привернула тіара Modern Gold — мінімалістична скандинавська прикраса, яку король Гаральд V подарував дружині на її 60-річчя 1997 року. Як зазначає видання The Royal Watcher, її центральна частина прикрашена мініатюрними діамантами, які підіймаються до найвищої точки композиції.

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Тіару можна адаптувати до різних образів, змінюючи центральну вставку. Королева Соня нерідко обирає для неї насичено-зелений турмалін або золотистий топаз. Цього разу вона зупинилася на повністю золотому варіанті, який гармонійно поєднувався з її волоссям.

Королева Соня / фото: Ola Vatn, Det kongelege hoffet

Окрім головної прикраси, ювелірний комплект включає сережки-підвіски, брошки та кольє-чокер, яке Соня також одягла для урочистої вечері.

Нагадаємо, що Соня та всся норвезька королівська родина поступово звикає до нового етапу свого життя після зміни на троні — у серпні цього року помер король Норвегії Гаральд V. Водночас королева Соня не поспішає відходити від публічних обов’язків.

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