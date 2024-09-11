А борода все густіша: принц Вільям вирішив не збривати рослинність на обличчі

Принц Уельський з'явився на новому публічному заході через день після того, як вони з дружиною Кейт поділилися добрими новинами про її лікування в соцмережах.

У ролику принцеса Уельська розповіла, що завершила курс хіміотерапії і налаштована зробити все можливе для того, щоб не захворіти на рак.

"Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нашої сім'ї. Життя, яке ви його знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати спосіб прокласти шлях бурхливими водами і невідомою дорогою. Цей час насамперед нагадало Вільяму і мені про необхідність розмірковувати і бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне.

Принцеса Уельська з дітьми та чоловіком Вільямом / Фото: Getty Images

Наступного дня її чоловік Вільям з'явився з візитом у початковій школі Swiss Valley Community Primary School, щоб зустрітися з учнями, які взяли участь в Urdd Eisteddfod 2024 року, в Лланеллі, в Уельсі.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Принц Уельський відвідав Лланеллі у Південному Уельсі у вівторок, щоб відсвяткувати багату культуру та спортивні досягнення регіону, спілкуючись із місцевими жителями. Ми звернули увагу, що борода Вільяма стала ще густішою і принц, схоже, зовсім не збирається її збривати. Публіка була рада його бачити, з Вільямом робили селфі, спілкувалися і він був дуже люб'язний із людьми.

Також принц Вільям відвідав Parc y Scarlets у Лланеллі, будинок команди регбійного союзу Scarlets. Перебуваючи там, Вільям, який є покровителем валлійської регбійної спілки (WRU), зустрівся з членами нинішньої жіночої збірної Уельсу, яка нещодавно пройшла відбір на чемпіонат світу 2025 року, а також роздав кепки та брошки на підтримку кампанії WRU Missing Caps.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Декілька гравців сказали Вільяму, як вони раді, що Кетрін закінчила лікування, і принц був вдячний за цю підтримку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принци Вільям та Гаррі посварилися через рішення королеви Єлизавети II щодо бороди.

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