А це непросто: у сімейному маєтку принцеси Діани показали, як прикрашали ялинку

Нещодавно брат принцеси Уельської Діани – граф Чарльз Спенсер – показав, яку величезну ялинку поставили у його сімейному маєтку Елторп-гаусі.
Напередодні на сторінці маєтку в Instagram показали відео, як цю величезну зелену красуню доставили до будинку і як співробітники Елторпа її прикрашали різнокольоровими кулями та іншими іграшками.
"Ви колись замислювалися, як ми прикрашаємо різдвяну ялинку в головному залі?", — написано у підписі під відеороликом.
Яким вийшов результат, ми вам показували раніше.
Нагадаємо, Елторп-гаус – це маєток, де виросла принцеса Діана, її молодший брат та дві старші сестри. Він розташований в Нортгемптонширі та посідає важливе місце в історії Великої Британії.
Читайте також:
- Принцеса Діана ненавиділа проводити Різдво у Сандрінгемі: у чому була причина
- З сестрами та батьками: брат принцеси Діани опублікував рідкісне сімейне фото
- "Буде шумно": принц Вільям розповів, як королівська родина проведе Різдво