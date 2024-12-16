А це непросто: у сімейному маєтку принцеси Діани показали, як прикрашали ялинку

Нещодавно брат принцеси Уельської Діани – граф Чарльз Спенсер – показав, яку величезну ялинку поставили у його сімейному маєтку Елторп-гаусі.

Напередодні на сторінці маєтку в Instagram показали відео, як цю величезну зелену красуню доставили до будинку і як співробітники Елторпа її прикрашали різнокольоровими кулями та іншими іграшками.

"Ви колись замислювалися, як ми прикрашаємо різдвяну ялинку в головному залі?", — написано у підписі під відеороликом.

Яким вийшов результат, ми вам показували раніше.

Нагадаємо, Елторп-гаус – це маєток, де виросла принцеса Діана, її молодший брат та дві старші сестри. Він розташований в Нортгемптонширі та посідає важливе місце в історії Великої Британії.

Читайте також: