А це несподівано: принцеса Діана продовжувала носити заручальну каблучку в день свого розлучення

Після розлучення вона зняла культову каблучку не одразу, про що свідчать фотографії.

Після того, як шлюб Діани та Чарльза був остаточно зруйнований — вони вирішили його розірвати. Королева і прем'єр-міністр схвалили розлучення, а пара врегулювала фінансові моменти — вони підписали угоду про конфіденційність, яка забороняла їм обговорювати деталі розлучення або їхнє подружнього життя, а також Діана отримала колосальну суму компенсації — 17 млн фунтів стерлінгів, і ще палац щороку виплачував їй 400 тисяч фунтів стерлінгів.

Документ про розлучення принца Чарльза та принцеси Діани / Фото: Getty Images

Остаточно пару розлучили 28 серпня 1996 року і цього дня принцеса потрапила під приціл папараці в Лондоні.

Діана відвідала штабквартиру Англійського національного балету, покровителькою якого була. Того дня вона одягла блакитний стильний діловий костюм із білим оздобленням. Вбрання складалося з жакету та спідниці вище колін, які вона носила з білим лаконічним топом та блакитними слінгбеками з ремінцями.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Її волосся в той період життя було підстрижене дуже коротко, на обличчі був макіяж, а образ завершував улюблений золотий годинник від Cartier, який зараз носить Меган Маркл, біла сумка на довгому ремінці і пара сережок у вухах.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Однак найбільшу увагу все ж привернула ще одна прикраса — знаменита заручальна каблучка Діани з сапфіром і діамантами, яку вона в той день надягла із золотою обручкою.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Схоже, що все-таки їй було важко переживати цей етап, але в жовтні того ж року вона вже зняла прикрасу з пальця, що помітно за архівними фотографіями.

Принцеса Діана вже без каблучки на пальці / Фото: Getty Images

Принцеса Діана вже без каблучки на пальці / Фото: Getty Images

Через багато років цю ж каблучка з сапфіром одягла вже чарівна Кейт Міддлтон — 16 листопада 2010 року було оголошено про її заручини з принцом Вільямом — старшим сином Діани та Чарльза. Тепер уже вона носить цю прикрасу і не знімає.

Кейт Міддлтон з каблучкою Діани на пальці / Фото: Getty Images

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