А чому не в Сочі: де Путін планує сховатись у новорічну ніч

Ходять чутки, що удари по військових аеродромах на території Росії не на жарт налякали президента Путіна. Так сильно, що він переглянув свої плани на новорічну ніч.

Телеграм-канал Genetall SVR поділився подробицями планів фюрера. Путін ухвалив рішення про посилення заходів безпеки на стратегічних об'єктах у РФ, але ще більше він потурбувався про збереження власного життя, адже не секрет, що Путін боїться смерті, як вогню.

"Реально посилилися і так помірні заходи безпеки самого Володимира Путіна. Путін став проводити більше часу у приміщеннях бункерного типу, а святкувати Новий рік президент із близькими тепер збирається у бункері, розташованому за Уральськими горами, замість резиденції у Сочі, як було заплановано раніше", — пише телеграм-канал.

Добре було б ще з шаманами проконсультуватися. Вони точно підказали б Путіну, яке місце на території РФ для нього зараз може виявитися найбезпечнішим. Хоча, жарти жартами, а хто знає, можливо, вдасться Путін і до такого варіанту.

Читайте також: