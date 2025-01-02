А хлопчик підріс: у cоцмережі опублікували нове фото принца Гаррі із сином Арчі

Принц Гаррі нещодавно почав навчатися серфінгу, а тепер стало відомо, що він взяв із собою на урок і п'ятирічного сина Арчі.

Герцог Сассекський, одягнений у чорний гідрокостюм позував зі своїм п'ятирічним сином, був помічений у школі серфінгу в Каліфорнії. До Гаррі та Арчі також приєдналися професійний серфер Райман Ван Бастолаєр та його син.

Саме Райман і поділився фотографією у своєму Instagram, підписавши пост: "Не ображайтеся, але будьте щасливі та продовжуйте усміхатися. Брат Гаррі, вперед у 2025 рік!".

Багато королівських шанувальників, коментуючи цей знімок, написали, що вони в захваті від фото батька та сина, а також про те, що Арчі буде таким само високим, як і Гаррі.

Принц Гаррі та його син Арчі, фото: Instagram

Зазначимо, що фотографія, швидше за все, була зроблена в жовтні минулого року, коли принц Гаррі займався серфінгом, а його тренер тоді також поділився світлинами в соцмережах.

Принц Гаррі, фото: instagram.com/raimanaworld

Нагадаємо, дружина Гаррі - Меган Маркл - також потішила шанувальників. Вона повернулася в Instagram і опублікувала перше відео цього року.

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