А ось і фото: який вигляд має будинок, куди переїжджають Кейт і Вільям Уельські з дітьми

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Реклама

Раніше ми вже писали, що Кейт та Вільям розглядають для переїзду восьмикімнатний будинок Forest Lodge у Віндзорі, раніше відомий як Holly Grove.

Маєток вартістю 16 мільйонів фунтів стерлінгів побудований 328 років тому. Повідомляється, що пара вже подала заявку на реконструкцію цієї пам’ятки архітектури ІІ категорії, пише express.co.uk.

Будинок Forest Lodge у Віндзорі / © Getty Images

2001 року будинок здавався в оренду за величезну суму 15 000 фунтів стерлінгів на місяць. Цей восьмикімнатний будинок розташований у Великому Віндзорському парку, неподалік котеджу Аделаїда, куди родина переїхала 2022 року з Кенсінгтонського палацу в Лондоні.

Реклама

Будинок розташований на 10 хвилин їзди ближче до школи Ламбрук, яку зараз відвідують усі троє дітей Уельських — принци Джордж і Луї та принцеса Шарлотта.

Також повідомляється, що Кейт та Вільям повністю сплатять витрати на ремонт, який вони планують зробити у своєму новому будинку. Це означає, що переїзд не матиме жодних наслідків для платників податків.

На території будинку є три стайні та два двоквартирні гостьові будинки, переобладнані зі старих гаражів. Крім того, на території є великий ставок, великі сади та тенісний корт, а принц Джордж та принцеса Кейт люблять грати у теніс.

Будинок Forest Lodge у Віндзорі та його величезна територія / © Getty Images

Будівля збудована з червоної фламандської цегли, в деяких частинах зберігся оригінальний шиферний дах, є підвали, дев’ять еркерів, хитромудрі оригінальні карнизи і деталі з ліпнини. Парадний вхід облаштований з обох боків венеціанськими вікнами в арочних нішах, що ведуть у вестибюль з циліндричною стелею і арочним отвором у вітальню.

Реклама

Принц і принцеса Уельські з дітьми / © Associated Press

Нагадаємо, у Норфолку у сім’ї є улюблений заміський маєток Анмер-гол, який Вільям та Кейт отримали у подарунок від королеви Єлизавети II на своє весілля 2011 року. Там вони люблять проводити час на канікулах.