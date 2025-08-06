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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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524
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А ось і фото: Меган Маркл показала, як святкувала свій день народження

Меган Маркл поділилася рідкісною фотографією зі своєї приватної вечері на честь дня народження, показавши, як провела свій особливий день.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська опублікувала фотографію зі святкування свого 44-го дня народження у своєму блогу в Instagram. Герцогиня написала:

«Задуваю свічки в ці прекрасні 24 години і дякую своєму чоловікові, друзям та родині за те, що зробили цей день таким особливим».

На фотографії можна побачити Меган, що задує свічки на своєму торті, прикрашеному жовтими квітами гібіскуса.

Меган також подякувала своїм друзям та підписникам за всі привітання з днем народження, які від них отримала 4 серпня.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Тим із вас, кого я не знаю, але хто посилає мені любов щодня, — дуже дякую. Будь ласка, знайте, що я це відчуваю та ціную ❤️».

«І просто щоб трохи вас потішити… ця вчорашня вечеря в @funke_la, приготовлена @evanfunke та його командою, входить до п’ятірки найкращих страв у моєму житті. Неймовірно. Дякую за незабутню вечерю», — додала герцогиня Сассекська.

Раніше ми писали, що бренд Меган As Ever також привітав герцогиню з днем народження та опублікував її нове фото у соцмережі.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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