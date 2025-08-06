А ось і фото: Меган Маркл показала, як святкувала свій день народження

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекська опублікувала фотографію зі святкування свого 44-го дня народження у своєму блогу в Instagram. Герцогиня написала:

«Задуваю свічки в ці прекрасні 24 години і дякую своєму чоловікові, друзям та родині за те, що зробили цей день таким особливим».

На фотографії можна побачити Меган, що задує свічки на своєму торті, прикрашеному жовтими квітами гібіскуса.

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Меган також подякувала своїм друзям та підписникам за всі привітання з днем народження, які від них отримала 4 серпня.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Тим із вас, кого я не знаю, але хто посилає мені любов щодня, — дуже дякую. Будь ласка, знайте, що я це відчуваю та ціную ❤️».

«І просто щоб трохи вас потішити… ця вчорашня вечеря в @funke_la, приготовлена @evanfunke та його командою, входить до п’ятірки найкращих страв у моєму житті. Неймовірно. Дякую за незабутню вечерю», — додала герцогиня Сассекська.

Раніше ми писали, що бренд Меган As Ever також привітав герцогиню з днем народження та опублікував її нове фото у соцмережі.

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