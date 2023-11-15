А ось і фото: папараці заскочили кронпринца Фредеріка на прогулянці з незнайомкою

Нещодавно ми розповідали, як майбутній король Данії виявився замішаним у любовному скандалі. Табоїди приписали синові королеви Маргрете II інтрижку з мексиканською світською левицею Женев'євою Касановою. Їх сфотографували разом під час приватної поїздки Фредеріка до Мадриду, а Daily Mail опублікував фотографії.

На фотографіях, вперше опублікованих іспанським журналом Lecturas минулого тижня, кронпринц Данії та Женев'єва проводять час разом, гуляючи містом. Виявилося, що в Мадриді Фредеріка повинен був супроводжувати його друг, але він захворів і не зміг, і попросив свою подругу Женев'єву Касанову допомогти показати кронпринцу місто. Вона погодилася супроводити данського принца на виставку Пабло Пікассо, а потім вони погуляли в парку Ель-Ретіро і повечеряли в ресторані El Corral de la Morería.

Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Публікація фотографій викликала шок в Іспанії та Данії і призвела до того, що 47-річна Женев'єва виступила із заявою, яка заперечує будь-які романтичні стосунки між нею та чоловіком кронпринцеси Мері.

В офіційному листі, опублікованому в Instagram, вона розкритикувала "зловмисні" чутки, які передбачали, що пара мала романтичні стосунки.

Іспанський журнал Lecturas стверджував, що і Фредерік, і Женев'єва зайшли до її багатоквартирного будинку окремо близько 19:00 і обидва вийшли звідти о 21:00, через дві години вже переодягнутими в інший одяг. Повідомлялося, що вони вийшли з будівлі окремо, але сіли до однієї білої машини. Журнал стверджував, що пара дивилася виступ фламенко в іспанському ресторані El Corral de la Moreria, який закінчився опівночі.

Наступного дня, як стверджує журнал, спадкоємця данського престолу машиною відвезли до аеропорту, звідки він відлетів додому до Данії.

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