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А ось і фото: принцеса Софія та принц Карл Філіп показали, який вигляд має їхня новонароджена дочка

А ось і фото: принцеса Софія та принц Карл Філіп показали, який вигляд має їхня новонароджена дочка

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Сьогодні члени шведської королівської родини відвідали спеціальну церковну службу подяки на честь народження принцеси Інес – дочки принцеси Софії та принца Карла Філіпа.

Щасливий батько принц Карл Філіп прибув із трьома синами – восьмирічним Александром, семирічним Габріелем і трирічним Джуліаном. Їхня мама принцеса Софія залишилася вдома з новонародженою дочкою – Інес.

Усі четверо були одягнені в елегантні темні костюми та білі сорочки з білими комірами.

На церемонії також були присутні король Карл Густав та королева Сільвія, а також кронпринцеса Вікторія та принц Даніель та принцеса Мадлен та Крістофер О'Ніл.

Після заходу палац опублікував перше фото малечі Інес, яка народилася 7 лютого і стала першою дочкою королівської пари. Вона також є дев'ятою онукою короля та королеви.

Принцеса Інес / © Шведська королівська родина/Instagram
Принцеса Інес / Фото: Шведська королівська родина/Instagram

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