А ось і фото: Уельські поділилися новим знімком іменинниці – принцеси Шарлотти

Як і минулого місяця, коли шостий день народження святкував принц Луї – молодша дитина Уельських, пара поділилася новим фото іменинниці

"З 9-річчям, принцесо Шарлотто!

Дякуємо за всі добрі повідомлення сьогодні", — написано у підписі до фотографії.

Авторкою знімку за традицією стала принцеса Уельська Кетрін. Це свіже фото, зроблене днями у Віндзорі.

Зазначимо, що фотографії з дня народження Луї та Шарлотти були опубліковані безпосередньо в акаунтах Уельських у соціальних мережах у день їхнього народження, а не напередодні увечері, як це зазвичай робилося раніше. Ймовірно, це пов'язано з тим, що особисті знімки принц та принцеса Уельські вирішили більше не передавати фотоагентствам напередодні після скандалу, пов'язаного з фотошопом Кейт у День матері.

Нагадаємо, фото, яким Кейт та Вільям поділилися у річницю свого весілля, налякало шанувальників.

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