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А ось і іменинник: Меган Маркл поділилася фото сина — принца Арчі
Сину Меган і Гаррі — Арчі — сьогодні виповнилося шість років.
Меган очікувано опублікувала фотографію сина у своєму Instagram. Написавши під знімком зворушливий пост:
«Наш син. Наше сонце.
З 6-річчям Арчі!
Дякую за всю любов, молитви та теплі побажання нашому милому хлопцеві.
(І всім вам, хто прийшов відсвяткувати з нами на його вечірці минулими вихідними, дякую за те, що зробили його день народження таким неймовірно особливим ❤️)», — підписала знімок мама хлопчика.
Раніше ми зібрали для вас деякі доступні в Мережі фотографії Арчі. Принц Гаррі та Меган Маркл спеціально не показують обличчя сина, бо дбають про його приватність.
Єдині фото Арчі, на яких видно його обличчя, були опубліковані палацом через кілька днів після його народження, а кадри були зроблені під час фотокола у Віндзорському замку. Пізніше було представлено ще одне фото під час закордонного туру пари, в який вони брали Арчи.
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