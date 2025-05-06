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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
335
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1 хв

А ось і іменинник: Меган Маркл поділилася фото сина — принца Арчі

Сину Меган і Гаррі — Арчі — сьогодні виповнилося шість років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Арчі

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Меган очікувано опублікувала фотографію сина у своєму Instagram. Написавши під знімком зворушливий пост:

«Наш син. Наше сонце.

З 6-річчям Арчі!

Дякую за всю любов, молитви та теплі побажання нашому милому хлопцеві.

(І всім вам, хто прийшов відсвяткувати з нами на його вечірці минулими вихідними, дякую за те, що зробили його день народження таким неймовірно особливим ❤️)», — підписала знімок мама хлопчика.

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчі / © Instagram Меган Маркл

Раніше ми зібрали для вас деякі доступні в Мережі фотографії Арчі. Принц Гаррі та Меган Маркл спеціально не показують обличчя сина, бо дбають про його приватність.

Меган і Гаррі з сином Арчі через кілька днів після його народження / © Associated Press

Меган і Гаррі з сином Арчі через кілька днів після його народження / © Associated Press

Єдині фото Арчі, на яких видно його обличчя, були опубліковані палацом через кілька днів після його народження, а кадри були зроблені під час фотокола у Віндзорському замку. Пізніше було представлено ще одне фото під час закордонного туру пари, в який вони брали Арчи.

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Принц Арчі на руках у мами, фото з туру / © Getty Images

Принц Арчі на руках у мами, фото з туру / © Getty Images

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