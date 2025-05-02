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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
1 хв

А ось й іменинниця: Уельські поділилися фото доньки — принцеси Шарлотти

Єдиній доньці Кейт і Вільяма Уельських сьогодні виповнюється 10 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Відомо, що знімок зробила мати Шарлотти — принцеса Кейт — на свій iPhone, коли родина була в Камбрії на початку цього року. Шарлотта одягнена в камуфляжну куртку і темно-сині легінси, вона усміхається в камеру на тлі гарного схилу пагорба позаду неї. Вона сидить на землі і відкинулася назад, із синім рюкзаком на спині. Її довге волосся зав’язане в низький хвіст.

А буквально кілька тижнів тому Уельські ділилися фотографією свого молодшого сина — принца Луї, якому у квітні виповнилося сім років.

/ © Instagram принца і принцеси Уельских

© Instagram принца і принцеси Уельских

Ми також зібрали для вас цікаві факти про принцесу Шарлотту на честь її дня народження.

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images

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