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А ось й іменинниця: Уельські поділилися фото доньки — принцеси Шарлотти
Єдиній доньці Кейт і Вільяма Уельських сьогодні виповнюється 10 років.
Відомо, що знімок зробила мати Шарлотти — принцеса Кейт — на свій iPhone, коли родина була в Камбрії на початку цього року. Шарлотта одягнена в камуфляжну куртку і темно-сині легінси, вона усміхається в камеру на тлі гарного схилу пагорба позаду неї. Вона сидить на землі і відкинулася назад, із синім рюкзаком на спині. Її довге волосся зав’язане в низький хвіст.
А буквально кілька тижнів тому Уельські ділилися фотографією свого молодшого сина — принца Луї, якому у квітні виповнилося сім років.
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