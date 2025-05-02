Принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Реклама

Відомо, що знімок зробила мати Шарлотти — принцеса Кейт — на свій iPhone, коли родина була в Камбрії на початку цього року. Шарлотта одягнена в камуфляжну куртку і темно-сині легінси, вона усміхається в камеру на тлі гарного схилу пагорба позаду неї. Вона сидить на землі і відкинулася назад, із синім рюкзаком на спині. Її довге волосся зав’язане в низький хвіст.

А буквально кілька тижнів тому Уельські ділилися фотографією свого молодшого сина — принца Луї, якому у квітні виповнилося сім років.

© Instagram принца і принцеси Уельских

Ми також зібрали для вас цікаві факти про принцесу Шарлотту на честь її дня народження.

Реклама

Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта на весіллі Піппи Міддлтон / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Instagram/Кенсінгтонського палацу Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж і принцеса Шарлотта / © Getty Images