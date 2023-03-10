А ось і подробиці: стало відомо, коли король Чарльз ІІІ вирішив дати титули дітям Сассекських

Минулої середи принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що їхню дочку Лілібет хрестили на приватній церемонії в Каліфорнії, публічно назвавши її принцесою і вперше заявивши, що вони використовуватимуть королівські титули для своїх дітей.

Королівський палац повідомив про це офіційно на своєму сайті і тепер немає жодних сумнівів, що Арчі та Лілі носять титули принца та принцеси. Тепер з'явилися деякі подробиці всієї цієї історії.

Принц Гаррі та Меган / Фото: Getty Images

Передбачається, що король Чарльз ІІІ погодився, щоб діти герцога та герцогині Сассекських використовували свої королівські титули ще до виходу мемуарів принца Гаррі. Розмова, під час якої було ухвалено це рішення, відбулася між принцом Гаррі та його батьком Чарльзом наприкінці 2022 року. А мемуари Гаррі вийшли 10 січня, повідомляє express.

Також, нагадаємо, сьогодні стало відомо, що король Чарльз вручив титул герцога Единбурзького своєму молодшому братові принцу Едварду, у якого сьогодні якраз день народження.

Граф та графиня Единбурзькі / Фото: Associated Press

Таким чином, дружина Едварда, Софі, тепер стала герцогинею Единбурзькою. Цей титул серед жінок останній раз належав принцесі Єлизаветі, після її весілля з принцом Філіпом 1947 року і до моменту сходження на трон 6 лютого 1952 року.

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