А ось і причина: чому син принцеси Анни не взяв із собою на Різдво з королівською родиною свою кохану

Пітер Філліпс з'явився на різдвяній службі в Сандрінгемі зі своїми доньками – Саванною та Айлою, а також сестрою – Зарою Тіндалл. У багатьох виникло питання, чому ж з ним не прийшла його кохана Гаррієт Сперлінг.

Повідомляється, що 44-річна Гаррієт не була присутня на різдвяній прогулянці королівської родини та різдвяній службі в церкві Святої Марії Магдалини не тому, що її не запросили, а через те, що вона мала велике навантаження на роботі.

Зара Тіндалл з доньками та її брат Пітер Філліпс / Фото: Getty Images

Вона працює медсестрою у відділенні педіатрії в Національній службі охорони здоров'я і, як повідомляється, була на роботі в святковий період, пише журнал Hello!. А після робочої зміни Гаррієт використала вільний час, щоб провести його зі своєю родиною.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на королівській прогулянці в Сандрінгемі з'явився онук принцеси Маргарет (син її доньки Сари Чатто) з дівчиною, і одразу ж почали обговорювати новину про те, що, можливо, на королівську родину чекають нові заручини 2025 року.

Семюель Чатто на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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