А ось і розгадка: навіщо Меган Маркл скопіювала образ принцеси Діани

Нещодавно герцогиню Сассекську звинуватили у тому, що вона знову скопіювала стиль своєї покійної свекрухи принцеси Діани.

Це сталося після того, як Меган опублікувала відео у своєму Instagram, в якому одягнена у фіолетовій толстовці Північно-Західного університету і, судячи за все, це викликає ніжний зв'язок з її трирічною дочкою, принцесою Лілібет.

Багато шанувальників помітили подібність між стилями Меган, яка сама навчалася у Північно-Західному університеті, та покійної принцеси Діани, яка також носила таку толстовку 1996 року. Діана отримала толстовку Northwestern як сувенір під час свого візиту до університету 4 червня 1996 року, а через 25 років у цей день народилася її молодша онука Лілібет, пише express.co.uk.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Принцеса Лілібет, єдина дочка Меган та принца Гаррі, народилася 4 червня 2021 року.

Принцеса Діана відвідала університет під час своєї триденної поїздки до Чикаго. Її візит розпочався з екскурсії кампусом університету в Еванстоні, де її вітали сотні доброзичливців.

Принцеса Діана у Північно-Західному університеті, 1996 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Меган Маркл розлютила фанатів Памели Андерсон.

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