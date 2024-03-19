А ось і відео: папараці заскочили принцесу Кейт із чоловіком Вільямом дорогою з магазину

Буквально вчора якийсь очевидець, який бачив королівське подружжя, розповів, що принцеса Уельська мала здоровий та щасливий вигляд.

Спочатку ролик не публікували з поваги до сім'ї, оскільки Кенсінгтонський палац просив дати час для того, щоб принцеса Уельська відновилася після операції, проведеної їй у середині січня.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Тепер ролик опублікувало видання TMZ. На відео видно, як Кейт та Вільям повертаються з фермерського магазину, що розташований неподалік їхнього будинку у Віндзорі. Принц несе пакет із покупками в руках, його дружина йде поруч і справді має цілком здоровий та щасливий вигляд. Обидва одягнені у простий повсякденний одяг, Вільям у бейсболці, а Кейт у лосинах, подовженій куртці та взута у кросівки. Принцеса не ховає обличчя, усміхається, а її довге волосся розпущене.

Британський журналіст Пірс Морган відреагував на відео та запостив скрін на своїй сторінці в соцмережі X. Він написав:

"Приємно бачити (через @TheSun), як Кейт сміється і жартує з Вільямом під час їхнього походу по магазинах. Очевидно, вона почувається добре. Це має покласти край багатьом теоріям змови…".

А пізніше додав: "Ніхто тут не вірить, що це вони, тож кількість теорій змови зросла".

UPDATE: Nobody on here believes it's them (it is…) so the conspiracy theories має increased. https://t.co/WxIyc6hlei — Piers Morgan (@piersmorgan) March 18, 2024

Раніше в Інтернеті з'явилося багато конспірологічних теорій щодо принцеси Уельської. Усіх цікавило питання, куди поділася дружина Вільяма так надовго.

Дісталося і принцу Вільяму, якого стали підозрювати у зраді.

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