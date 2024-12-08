А ось і вона: Чарльз та Камілла представили свою різдвяну листівку

Король Чарльз та королева Камілла представили свою різдвяну листівку 2024 року.
Її опублікували у соціальних мережах монарха Великої Британії. Автором портрета став фотограф Міллі Пілкінгтон.
"Різдво наближається... ✨
Їхні Величності раді поділитися різдвяною листівкою цього року, зробленою @milliepilkingtonphotography у садах Букінгемського палацу у квітні 2024 року", — йдеться у підписі під світлиною.
На фотографії королева Камілла одягнена у синю вовняну крепову сукню від Фіони Клер, доповнену фірмовими прикрасами, а король Чарльз у світло-сірому костюмі.
Портрет був зроблений на честь першої річниці їхньої коронації у травні 2023 року. Знімок був зроблений у саду Букінгемського палацу 10 квітня, наступного дня після 19-ї річниці весілля королівської пари.
Раніше, нагадаємо, ми показували, який вигляд має різдвяна листівка князя Монако Альбера II та княгині Шарлін.
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