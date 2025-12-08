- Дата публікації
Категорія
Суспільство
А ось і вона: княгиня Шарлін з чоловіком і дітьми показали свою різдвяну листівку
Княжа родина Монако представила свою різдвяну листівку 2025 року.
Княгиня Шарлін, князь Альбер II та двоє їхніх дітей — спадковий принц Жак та його сестра-близнючка — принцеса Габріелла — позували всі разом для нового святкового фото.
На фотографії, опублікованій в офіційному акаунті княжого палацу в Instagram, 47-річна Шарлін була зазнімкована в красивій сукні-водолазці з тонкого трикотажу з плісованим подолом з колекції Ralph Lauren, вартістю 3690 доларів і доповнила вбрання поясом з тисненої пряжкою теж від Ralph Lauren. Шарлін зібрала волосся в акуратну зачіску, зробила легкий макіяж зі стрілками та підкреслила губи, одягла сережки та зробила світлий манікюр.
Юна принцеса Габріелла була в бальній сукні з пишною спідницею і сріблястими балетками, волосся дівчинки було розпущене, накручене локонами і укладено на один бік. Князь Альбер II і принц Жак одяглися в темно-сині костюми.
Також вперше на фото ми побачили і домашнього вихованця сім’ї — крихітного біло-коричневого чихуахуа Харлі, якого княгиня Шарлін нещодавно брала на світський захід.