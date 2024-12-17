А ось і вона: королева Летиція та король Філіп VI представили різдвяну листівку

Іспанська королівська родина презентувала свою різдвяну листівку 2024 року.

Як і кожен грудень, королівська родина представила своє традиційне різдвяне вітання.

Різдвяна листівка іспанської королівської родини, фото: instagram.com/theprincessesroyals

На різдвяній листівці король Філіп VI та королева Летиція зображені з їхніми доньками – старшою принцесою Леонор та молодшою інфантою Софією. Знімок було зроблено у Королівському палаці під час заходів, присвячених десятій річниці правління короля Філіпа VI - 19 червня 2024 року.

Різдвяна листівка іспанської королівської родини, фото: instagram.com/theprincessesroyals

Раніше ми показували, який вигляд має листівка королеви Камілли та короля Чарльза, а також бельгійського королівського подружжя.

А першими цього року показали різдвяну картку княжа родина Монако.

Читайте також: