А ось і їхнє фото: Меган та Гаррі представили свою різдвяну листівку

Герцог та герцогиня Сассекські представили свою різдвяну листівку цього року.

Віртуальне привітання команда Меган та Гаррі розіслала електронною поштою від імені їхньої організації Archewell.

"Ми бажаємо вам щасливих свят. Дякую за всю підтримку 2023 року!".

Для своєї листівки Меган і Гаррі обрали фотографію з церемонії закриття "Ігор нескорених" 2023, які відбулися у вересні в Дюссельдорфі, у Німеччині.

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Того вечора принц Гаррі був одягнений у чорний костюм із чорною класичною сорочкою під ним, а Меган – бірюзовій сукні міді без бретельок із квітковим візерунком та квітковою перфорацією на спідниці від бренду Cult Gaia, вартість якої – 38 тисяч гривень. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Маркл.

Раніше ми показували, який вигляд має різдвяна листівка принца та принцеси Уельських.

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