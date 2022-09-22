А раніше за це рубали голови: як принц Ендрю намагався завадити Чарльзу стати королем

Виявляється, між двома братами в британській королівській родині є серйозні розбіжності. І ми зараз говоримо не про Гаррі та Вільяма.

Розбіжності між двома братами, які стоять один за одним у першому ряду черги на трон, не рідкість, а, скоріше, правило. Зараз, коли новий король Чарльз III приступає до виконання своїх обов'язків і готується до коронації, увага всього світу прикута до королівської родини.

Ходять чутки, що в братів — Чарльза та його молодшого брата Ендрю — непрості стосунки, кажуть, у них різні характери, цінності та підходи до життя, і вони не завжди поділяють ту саму точку зору.

Видання The Telegraph цитує скорочений уривок із книги «Камілла, герцогиня Корнуольська: від вигнанниці до королеви-консорта», в якому висвітлюються непрості стосунки принца та короля.

Принц Чарльз та принц Ендрю / Фото: Getty Images

У книзі стверджується, що принц Ендрю інтригував проти королеви Камілли і старанно лобіював передачу трона від королеви Єлизавети II принцу Вільяму, минаючи Чарльза.

Ендрю інтригував проти Камілли

Принц Чарльз, принцеса Діана, Сара Йоркська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Не секрет, що Ендрю завжди був улюбленцем королеви, що теж не додавало взаєминам братів теплоти. Чарльз і Ендрю рідко ладнали, найкращі стосунки між братами, як стверджується, були, коли обидва були одружені: Чарльз - на Діані, а Ендрю - на Сарі Фергюсон. Камілла викликала явні розбіжності в сім'ї і не подобалася.

Королева Єлизавета II та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Високопоставлений інсайдер сказав автору книжки про Каміллу Анджелі Левіній, що Ендрю намагався переконати королеву завадити Чарльзу одружитися з нею, що було "досить токсично, підло, марно і дуже неприємно".

Ендрю не хотів, щоб Чарльз був королем

Герцогиня Кембриджська та принц Ендрю / Фото: Getty Images

Те саме королівське джерело додало, що коли Діана була жива, завдяки своїй дружбі з дружиною Ендрю Сарою, вона обговорювала з Ендрю спробу відтиснути принца Чарльза від трона, щоб Ендрю міг стати регентом принца Вільяма, який на той час був підлітком. Правда це чи ні, зараз сказати складно, можливо, все це вигадки "високопоставленого інсайдера", адже, якщо це справді так, то це досить серйозне звинувачення і в колишні, не такі вегетаріанські часи, як зараз, за одну лише підозру в подібній змові можна було втратити голову.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

Але постраждав принц Ендрю не за інтриги проти майбутнього короля і королеви, а за зв'язки з мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном, які ганьблять королівську родину, і участь у сексуальному скандалі з неповнолітньою Вірджинією Джуфре. Голови він не втратив, але був вигнаний з королівської сім'ї і позбавлений багатьох привілеїв, зокрема, він був позбавлений можливості вдягнути військовий мундир на похорон королеви Єлизавети II.

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