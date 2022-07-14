"А ще за пів години до цього мама розмовляла з 2-річною донькою": Катя Осадча показала фото загиблої дитини у Вінниці

Катя Осадча опублікувала трагічне фото від ДСНС України загиблої 2-річної дитини у Вінниці внаслідок ракетного обстрілу Росією українського міста.

На знімку зображене закривавлене немовля у візочку, а біля нього – його теж загибла мати.

У дописі ведуча закликала світ визнати Росію терористичною державою і закрити небо над Україною.

"В світі втомилися від війни? В Європі все менше хочуть говорити про трагедії в Україні? Це фото для вас і для росіян, що вважають нашу країну суцільною постановкою.

Страшне фото, а ще за пів години до цього мама котила візочок, розмовляла з дворічною донькою і планувала день, саме день, далі ми вже давно не плануємо… Просто уявіть, вони йшли центром міста, мирного міста.

Це терористична атака. Ми закликаємо світ визнати Росію терористичною країною і закрити небо над Україно", - написала Осадча.

Нагадаємо, попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів.

Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горить до пів сотні автомобілів.

Станом на 12:15 у ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російських ракет загинуло 12 людей (одне немовля) і 25 поранених. Близько 90 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, приблизно пів сотні з них у важкому стані.

Читайте також: