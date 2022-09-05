А що скажуть у школі: княгиня Шарлін показала, яку стрижку її донька зробила братові

Княгиня Шарлін, яка довгий час не з'являлася на публіці через хворобу, у вихідні відвідала захід із чоловіком та дітьми, а також поділилася у своєму Instagram новими знімками дітей.

У вихідні князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні діти-близнюки взяли участь у пікніку, що відбувався у парку принцеси Антуанетти у Монако.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II та їхні діти / Фото: Getty Images

Захід був організований міською радою Монако, а знімками з нього ми з вами ділилися раніше.

Також Шарлін опублікувала у своєму Instagram кілька фото своїх дітей та показала їхні нові стрижки. На знімку принц Жак і принцеса Габріелла зображені у ліжку в обіймах одне одного.

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"Габріелла зробила собі та своєму братові стрижку!!! З нетерпінням чекаю на понеділок до школи…" — написала в підписі їхня мати Шарлін.

Зачіски вийшли кумедні, особливо у принца Жака. Цікаво, чи Шарлін відведе дітей до перукаря, щоб виправити те, що зробила Габріелла.

Нагадаємо, раніше ми показували, як княгиня в лимонній сукні та з перлинним кольє відвідала будинок для людей похилого віку.

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