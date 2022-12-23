А що сталося: здоров'я Путіна не дозволяє йому сісти за святковий стіл

Справи російського "фюрера" йдуть не дуже добре. І йдеться не лише про військово-політичну обстановку, а й про здоров'я Путіна.

Раніше ми вже розповідали, що удари по військових аеродромах на території Росії не на жарт налякали президента Путіна. Так сильно, що він аж переглянув свої плани на новорічну ніч і зустрічатиме Новий рік не в Сочі, як планувалося, а за Уралом.

Телеграм-канал Generall SVR повідомляє, що скасував диктатор і традиційний святковий обід із учасниками Держради. Причина - погіршення стану здоров'я.

"У Путіна онкологія органів системи шлунково-кишкового тракту, у нього спеціальна дієта, публічні трапези по можливості виключені. Тепер у президента лише "нетрадиційні" обіди на самоті або з близькими, що буває вкрай рідко", - пише канал.

Путін / Фото: Associated Press

Втім, вважати, що Путін уже на межі життя та смерті таки не варто. Ті рідкісні публічні виходи демонструють, що він має непоганий вигляд, хай навіть і накульгує.

Нагадаємо, нещодавно "фюрер" продемонстрував дивні рухи біля трапа літака, коли прилітав на зустріч із Лукашенком.

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