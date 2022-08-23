А що такого: герцогиня Кейт з дітьми летіла до Шотландії в економкласі

Члени британської королівської родини також літають економкласом. Днями на одному з рейсів була помічена герцогиня Кембриджська разом із молодшими дітьми – принцом Луї та принцесою Шарлоттою.

Повідомляється, що сім'я Кембриджських прибула до Шотландії на канікули, вони проведуть останні літні дні в компанії королеви Єлизавети II в Балморалі.

Очевидці розповідають, що герцогиня Кембриджська була помічена на виході з комерційного рейсу в неділю з двома своїми дітьми: семирічною принцесою Шарлоттою та чотирирічним принцом Луї. Принц Вільям мандрував окремо зі старшим сином принцом Джорджем, пише Hello!

Ось що розповів користувач TikTok @turbom1k3y, який зняв ролик, але пізніше, схоже, видалив його.

Герцогиня Кейт із дітьми йде з літака, фото: скріншот користувача TikTok @turbom1k3y

"У літаку до Шотландії Кейт Міддлтон, обидві дитини, няня та охорона на 2 ряди попереду мене", - написав користувач TikTok. "Могла б отримати приватний літак або гелікоптер, але летіла економкласом", — додав користувач про подорож герцогині.

"Вона навіть встала на середині польоту, щоб взяти iPad своєї дочки". І так, вона мала приголомшливий вигляд, навіть усміхнулася мені, коли оглядалася на ряд позаду неї, щоб поговорити із сином".

Він також повідомив, що на борту ніхто не робив фото та відео.

"Просто мама бере своїх дітей у відпустку, щоби побачити бабусю, але на борту був шум", - продовжив @turbom1k3y. "Вона була дуже обережна, але мала надзвичайний вигляд", - пише користувач.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

У Балморалі сім'я Кембриджських проведе останні дні літніх канікул, що залишилися, а потім на них чекаї переїзд сім'ї з Кенсінгтонського палацу до Віндзора. Учора Кейт та Вільям назвали школу, в якій навчатимуться їхні троє дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Беатріс із сім'єю була помічена на рейсі бюджетної авіакомпанії.

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